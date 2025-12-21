Alfredo Adame es el ganador de La Granja VIP

Este domingo, La Granja VIP dio mucho de qué hablar con su gran final, donde uno a uno se fueron sacando a los finalistas hasta que se reveló que el ganador del programa era Alfredo Adame, quien obtiene como premio 2 millones de pesos mexicanos, aunque sin los impuestos, la cantidad será de un millón 61 mil 85 pesos mexicanos. Sin duda, una cantidad importante para cualquiera.

SE LOGROOOOOOÓ! ADAME EL REY DE LA GRANJA! #LaGranjaVIP pic.twitter.com/ZkXEt08XOI — Todavía No (@aunnohaylogros) December 22, 2025

Alfredo Adame es uno de los participantes más queridos del proyecto y una figura importante dentro del entretenimiento mexicano, quien consiguió conquistar al público con su personalidad. Desde sus creativos outfits, hasta su manera de ser frontal, el famoso dio mucho de qué hablar.

Ya es considerado como un viejo lobo de mar en este tipo de shows, ya que en el pasado formó parte de dos ediciones de La Casa de los Famosos de Telemundo, donde tuvo la oportunidad de pulir su fórmula como un entrañable señor que cuenta anécdotas y siempre está dispuesto a ayudar.

En el programa, el ‘Golden Boy’ tuvo varios enfrentamientos polémicos, incluyendo sus peleas con personalidades como La Bea, Manola Diez y El Patrón. En el programa, tuvo apoyo por parte del público y formó una resistente alianza con Eleazar Gómez, quien también triunfó en el programa.

La principal defensa al actor era que en su mayoría, él solo reaccionaba cuando era provocado por sus contrapartes y la audiencia siempre celebró su manera brutal de contestar sin tapujos, pero siempre dejando claro que la competencia era diferente a su trato con las personas en la vida real.

La noticia de que Alfredo Adame se alzó con la victoria de La Granja VIP generó emoción en el público, quienes deseaban verlo con el premios por su trayectoria y carisma natural, a pesar de ser un personaje bastante polémico.

El actor aseguró que parte de el dinero lo destinaría a pagar la carrera de su nieto en derecho, así como en otros gastos para su nieta, un gesto que enterneció al público.

Ganó Alfredo Adame!!! Awebooo

Hay algo de esperanza en la humanidad!!

La verdad el único que se lo merecía de esos dos era Alfredo no había de otra#LaGranjaVIP #aztecauno pic.twitter.com/NrNT0GBbSj — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) December 22, 2025