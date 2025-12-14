La Granja VIP: ¿Quién sale eliminado hoy 14 de diciembre?

Conoce al eliminado de hoy de La Granja VIP 14 de diciembre

Spoilers — Uno de los granjeros de La Granja VIP será eliminado este domingo y será el último eliminado regular de la temporada, ya que el próximo 21 de diciembre será la gran final y se conocerá al ganador del programa.

Los nominados son César Doroteo, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez. Ellos tres se disputan su permanencia en el programa en el última semana antes de la final.

¿Quién es el eliminado de hoy de La Granja VIP?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de La Granja VIP estará entre César Doroteo y Serio Mayer Mori. Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el programa de hoy para conocer al verdadero eliminado de la semana.

Los fans pueden salvar a Eleazar Gómez, ya que él es uno de los favoritos junto a Alfredo Adame, por lo que es posible que el eliminado esté entre Teo y Mayer Mori.

De estos dos el que tiene más desventaja sería el hijo de Bárbara Mori, quien estuvo en polémica por sus comentarios, luego de que lo traicionaran, luego de que los granjeros se dieran cuenta de sus intenciones de traidor. Tras la salida de Fabiola Camponanes, el más débil sería él.

¿Qué pasará hoy en La Granja VIP?

Este domingo solo habrá tres participantes en la placa con riesgo para irse eliminados, en esta semana Adal Ramones señaló que no habría doble traición, pero los fans sí querían a cuatro famosos en eliminación.

Adal Ramones los llamará para hablar con ellos antes de su eliminación, posiblemente para que vean un video de sus familiares o un video de cosas que se dijeron en la granja y no vieron para generar más tensión.

Sin embargo, ya solo hay dos bandos en el programa: el de los team Cacaraqueo (Teo, Kim Shantal, Bea y El Patrón) y el team Muro (Alfredo Adame, Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori).

Los concursantes están protegiendo a Bea, los dos equipos quieren que la comediante gane, sin embargo, los fans tienen opiniones divididas con respecto al desempeño de La Bea en el programa.

El día de la final se dará a conocer quiénes son los verdaderos favoritos del público que llegarán a la final y se llevarán el premio millonario.

La Pastorela de La Granja VIP

Este fin de semana los participantes de La Granja VIP vivieron emotivos momentos, vieron la interpretación de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe y vieron a su excompañera Carolina Ross cantarle a la Morenita.

Además hicieron su propia pastorela la cual llenó de risas y de momentos agradables a los participantes del programa.