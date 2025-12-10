La Granja VIP: Ellos son los nominados de la semifinal hoy 10 de diciembre 2025

Estamos en la semifinal de La Granja VIP y ha llegado el momento en que se define quiénes son los participantes que llegarán a la gran final, pues este domingo se define al último eliminado de la temporada.

¿Quiénes son los nominados de hoy en La Granja VIP?

Los nominados de la semana de La Granja VIP son elegidos por los mismos granjeros.

Alberto del Rio

Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori

¿Qué ha pasado en La Granja VIP?

En la semana de la semifinal del programa, los ánimos están más encendidos que nunca, ya que cada uno de los habitantes quieren formar parte de la semana final del reality show y si es posible, ganarlo.

La semana comenzó fuerte, pues el mismo domingo, Alfredo Adame se convirtió en el capataz de la semana y el último de la temporada. Por otro lado, El Patrón quedó nominado por haber agredido físicamente a Eleazar Gómez con un toque en su parte íntima.

Los siguientes nominados de la semana fueron Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori. Ahora, este miércoles se lleva a cabo la asamblea donde se decide al resto de los nominados, que deberán enfrentarse a una prueba el jueves para tratar de escapar de la tabla.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO