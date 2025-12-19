La Granja VIP: ¿Quién es el eliminado de hoy 19 de diciembre 2025?

Estamos a un paso de La Granja VIP y en redes sociales, los seguidores del programa de telerrealidad han comenzado a cuestionarse quién será el último habitante en salir del show antes de la gran final de la primera temporada.

Desde el lunes, al tensión en La Granja VIP ha dado mucho de qué hablar, pues los participantes del programa se han visto envueltos en la duda de si podrían llegar a la gran final del reality show.

Los primeros finalistas del programa han sido Kim Shantal, Alfredo Adame y Teo. Por otro lado, La Bea, Eleazar Gómez y El Patrón son los nominados de la semana, cuyo destino será decidido por los seguidores del programa.

La semana ha estado llena de momentos emotivos ahora que en la semana final, los sentimientos de cada uno de los participantes se encuentran a flor de piel. En ese sentido, uno de los momentos más emotivos de la competencia ha sido la despedida de los participantes con los animales de La Granja, a quienes se han dedicado a cuidar por más de dos meses con dedicación.

La salida de algunos animales generó fuertes emociones entre los participantes, aunque siguen cuidando a otros como las ovejas o los cerditos, a quienes alimentan con cariño.

En redes sociales, el programa se ha enfrentado a una serie de críticas a raíz de que en redes sociales, se han hecho virales los videos donde La Bea patea a los cerdos del corral para abrirse paso, lo que muchos han señalado como maltrato animal.

Si bien muchos la defienden, esta polémica podría incluso convertir a La Bea en la última eliminada, como señalaban varios usuarios en redes sociales antes de la gala, aunque es verdad que la famosa sigue siendo una de las favoritas de La Granja VIP.

