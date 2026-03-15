¿De dónde es Carlos Trejo ‘El Cazafantasmas’?

Carlos Trejo se subió al cuadrilátero para pelear contra Alfredo Adame, tras una rivalidad de 20 años y el enfrentamiento por fin se llevó a cabo en Ring Royale.

“El Cazafantasmas” perdió por Knockout, después de que Adame le dio un golpe que lo mandó a la lona y no se pudo levantar.

¿De dónde es Carlos Trejo?

De acuerdo con la pelea de Ring Royale, Carlos Trejo es originario de Sonora, en el norte del país, sin embargo, en sus biografías de Internet dice que “El Cazafantasmas” es de la Ciudad de México.

Carlos Trejo nació en 1958, por lo que actualmente tiene 67 años de edad.

¿Por qué es famoso Carlos Trejo?

Carlos Trejo es famoso por haber escrito el famoso libro sobre un tema sobrenatural llamado “Cañitas”, uno de los libros más vendidos de México, por eso saltó a la fama, sin embargo, lleva muchos años en el medio artístico, por lo que también se ha dado a conocer por otros ámbitos.

El Cazafantasmas también es conocido por tener una banda de rock, la cual tocó en el evento de Ring Royale. También es famoso por su gusto por las motos, es un conocido biker que se ha dedicado a recorrer el mundo abordo de su motocicleta.

Pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en Ring Royale ı Foto: Ring Royale

En entrevistas que ha dado en redes sociales “El Cazafantasmas” ha dicho que recorrió países de Europa en su motocicleta de marca Harley Davidson.

Además, su pleito con Alfredo Adame que lleva más de 20 años también le da fama, pues cada vez que el actor y el escritor se veían en algún lado se querían agarrar a golpes, hasta que el 15 de marzo de 2026 por fin se llevó a cabo el esperado combate en el ring, ya que siempre sucedía en la calle, pero por fin se pusieron los guantes y esperan tener una revancha para el mes de septiembre 2026.