Alfredo Adame gana a Carlos Trejo por Knockout en Ring Royale

Alfredo Adame le gana a Carlos Trejo en pelea de Ring Royale

El enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo finalmente se llevó a cabo en el evento Ring Royale 2026, donde el actor y conductor logró imponerse en uno de los combates más esperados de la noche.

La pelea se realizó en la Arena Monterrey, recinto que reunió a cientos de asistentes que acudieron para presenciar la función que mezcla espectáculo, polémica y boxeo entre celebridades.

Desde el anuncio del combate, el duelo entre Alfredo Adame y Carlos Trejo generó gran expectativa debido a la rivalidad mediática que ambos personajes han protagonizado durante varios años. Las confrontaciones públicas, declaraciones en medios y polémicas entre ambos alimentaron el interés del público por verlos finalmente frente a frente en un ring.

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Pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en Ring Royale ı Foto: Ring Royale

Gana por Knock Out

Aunque los primeros segundos de la pelea fueron dominados por Carlos Trejo al tirar dos veces a la lona a Alfredo Adame, este logró recuperarse y conectar dos golpes al cazafantasmas logrando un Knock Out.

Fue el escritor de Cañitas el primero en reconocer que había perdido de forma justa, y aceptar que fue una buena pelea y Adame lo superó.

Uno de los momentos más impactantes de la noche fue cuando, en un giro inesperado de la rivalidad, ambos competidores se abrazaron e incluso compartieron un beso.

Afirmaron que la revancha esta pactada para el próximo mes de septiembre y ambos lanzaron sus famosos insultos al público, quienes ovacionaron el momento.

Alfredo Adame noqueó a Carlos Trejo en la mejor pelea de la historia, parecía que iba a perder, se levantó tres veces y antes de terminar el primer round lo mandó a la lona.



Gracias por tanto #RingRoyale.



pic.twitter.com/F3ZXJguCCY — Roberto Haz (@tudimebeto) March 16, 2026

Primera edición del Ring Royale

Ring Royale reunió a diversas figuras del entretenimiento, influencers y personalidades de redes sociales en una cartelera que incluyó varios combates entre personajes conocidos del espectáculo digital.

Además de la pelea entre Adame y Trejo, el evento también contó con otros enfrentamientos que atrajeron la atención del público como Karely Ruiz en contra de Marcela Mistral.

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LMCT