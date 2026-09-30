Joaquín Levinton, cantante y líder de la banda Turf, se encuentra bajo los reflectores luego de que su expareja lo denunciara legalmente por abuso sexual, violencia física y psicológica.

La acusación se dio a conocer en el programa LAM, de Argentina, donde se leyeron fragmentos del testimonio de la víctima. Unas horas después el músico respondió a los señalamientos a través de Instagram, donde aseguró que no tuvo una relación formal con esta mujer y que lo acosa.

¿Quién es Joaquín Levinton?

Joaquín Levinton nació en Buenos Aires en 1975 y es considerado uno de los referentes del rock argentino con la banda Turf, reconocida por éxitos como “Yo no me quiero casar, ¿y usted?” y “Loco un poco”. También fue líder de la banda Sponsors entre 2008 y 2015.

Además de su trayectoria musical, participó en programas como MasterChef Celebrity.

Músico Joaquín Levinton es denunciado por abuso y violencia por su expareja

En LAM, se leyeron las acusaciones de la víctima, quien relató episodios de violencia física y psicológica. “Me golpeaba, me insultaba y me hacía sentir que no valía nada”, leyó Karina Iavícoli.

Según el programa la expareja de Joaquín Levinton ya lo había denunciado en 2022, pero en aquel momento decidió retirar la acusación a pedido del propio músico. Sin embargo, recientemente encontró registros fílmicos de esos episodios, lo que le reactivó los recuerdos y la llevó a presentar nuevamente la denuncia.

También señaló situaciones de abuso sexual durante la relación, asegurando que durante la relación sufrió golpes, insultos y manipulación emocional.

Ante la repercusión, Joaquín Levinton publicó un mensaje en Instagram donde negó los hechos: “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo.

Comunicado de Joaquín Levinton ı Foto: Captura de pantalla X joaquinlevinton

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