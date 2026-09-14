Vans Warped, ni la lluvia acaba con el rock

El Vans Warped Tour aterrizó por primera vez en México y trajo toda la nostalgia de finales de los años 90 e inicios del 2000. En la segunda jornada de ayer, demostró que ni la lluvia ni el paso del tiempo van a apagar la llama rebelde y libertaria del rock y punk, pues al ritmo de la música de Simple Plan, Black Veil Brides y Pennywise, entre otros más, hubo moshs, consignas contra Donald Trump y una energía desbordada.

Entrar al Autódromo Hermanos Rodríguez fue como regresar a la época skate con tenis Vans o Converse, calcetines blancos con cuadros negros, igual que en chamarras y playeras.

El skate tomó el protagonismo en esta edición del Vans Warped Tour, pues mientras en el Corona Cero se disfrutaba del show de Sgt. Papers, al lado, en una pista, un joven practicaba sus mejores trucos de patineta. Y también había una gran rampa cerca de los escenarios Corona y Vans, donde se congregaron los más experimentados en esta práctica que ahora ya compite en los Juegos Olímpicos.

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100 mil personas reunió en dos dias

En la noche, pese a la lluvia, que ya no era tan fuerte, Simple Plan era de las bandas más esperadas. Trajo nostalgia desde sus primeras canciones con “Shut Up!” y celebró a los fanáticos de la “vieja escuela” que la siguen desde hace 20 años.

Ya cuando casi cesaba la lluvia sonó el himno adolescente “Welcome to My Life” y en esta velada no faltó “Perfect”, otro tema emblemático que marcó a generaciones.

Antes, se presentó MxPx, en el horario que originalmente estaba planeado para Jimmy Eat World, que finalmente anunció su cancelación cerca de las 20:30 horas, por “circunstancias imprevistas”.

El Dato: Rise Against era otra de las bandas más esperadas el sábado pasado, pero canceló su participación de última hora.

La banda de punk rock MxPx ofreció un espectáculo en el que Mike Herrera aventó su guitarra y la cachó, sorprendiendo a sus fans. A mitad de su presentación hubo un fuerte aguacero que ahuyentó a varios y a otros más los mantuvo en el escenario.

Antes, Black Veil Brides encendió el escenario Vans con post-hardcore y metalcore. Los cantos guturales de Andy Biersack, acompañados de la instrumentación, hicieron esta presentación memorable.

Black Veil Brides pusieron a corear al público. ı Foto: Álvaro Paulin

Con su habitual estética oscura y teatral, la banda regaló una estampa para la memoria del festival, cuando Andy Biersack y Juliet Simms se besaron.

Mientras tanto, Pennywise refrendó que el punk rock está más vivo que nunca, pues desde los primeros riffs empezó a encender el ambiente en el escenario Corona y pronto hubo los slams masivos.

Con 40 años de existencia, la banda surgida en los bajos mundos estadounidenses llenó de energía, mensajes de hermandad y también consignas contra Donald Trump y el ICE. Cerró su show con el himno “Bro Hymn”, que unió a todos.

SAVE FERRIES conquistó el escenario. ı Foto: Álvaro Paulin

El festival fue encontrarse también con el talento femenino a cargo de la estadounidense DeathbyRomy en el escenario Corona Cero, donde no sólo convocó a fans, sino a músicos que forman parte del cartel y destacaban del otro lado de la valla.

La presencia de la vocalista y su dark pop se apoderó de esta tarima acompañada de sus cantos guturales, demostrando por qué es una de las jóvenes promesas de la escena.

Más tarde, pero en el escenario de Little Caesars, la banda Sace6 provocó rechiflas por los minutos de retraso que tuvo su presentación. “A ver, a ver a qué hora”, le gritaban.

Finalmente, la agrupación apareció 10 minutos después del horario anunciado y la espera valió la pena, con una propuesta musical en la que sonó una potente batería y guitarra, que contrastaban con la voz del vocalista, cercana a intérpretes de R&B.

Alkaline trio hicieron vibrar al público. ı Foto: Álvaro Paulin

En este viaje en el tiempo noventero y dosmilero, no faltó Alkaline Trio, que enseguida encendió los ánimos con su punk rock y pop punk, recordando tiempos con temas como, “Mercy Me”.

Bandas más esperadas