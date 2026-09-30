Karla de la Cuesta acusa “silenciamiento” del IMPI hacia víctimas

KARLA DE LA CUESTA, autora del libro Todo a la luz (Grijalbo, 2024), considera que la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) no sólo es un “intento de censura”, sino la continuidad de un silenciamiento que han enfrentado por 30 años las sobrevivientes de la red de corrupción de menores, abuso sexual, explotación y abusos físicos, liderada por el productor Sergio Andrade.

La resolución, aún sin efecto, por las medidas cautelares en favor de Penguin Random House, establece la prohibición de usar el nombre y rostro de la cantante Gloria Trevi, la salida de circulación del libro Todo a la luz y una multa superior al medio millón de pesos.

Karla de la Cuesta señala a La Razón que esta medida representaría “un boicot a las víctimas, a los periodistas, a los abogados y activistas”.

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“No está peleando derechos de marca, sino las estrategias que ha utilizado durante más de 30 años para silenciar a las víctimas y todo aquel que se atreva a hablar del caso”, comenta Karla de la Cuesta, al tiempo que cuestiona que en este tiempo sólo la intérprete tenga el “control de la opinión pública” del llamado clan Trevi-Andrade. “Sigue siendo el caso criminal que México sigue queriendo dejar en la oscuridad”, dice.

Señala que Gloria Trevi en más de una ocasión, presuntamente, ha violado su derecho de réplica en Ellas soy yo, que la intérprete de “Todos me miran” produjo, o la publicación de Gloria (Planeta, 2002). Karla de la Cuesta afirma que estos contenidos son “revictimizantes y humillantes”, pues se refiere a las sobrevivientes como “aves de rapiña”, entre otros adjetivos.

“Los mexicanos tienen derecho a la información. Ya vieron infinidad de proyectos de Gloria Treviño, ahora también tienen el derecho a saber lo que las víctimas puedan proporcionar”, dice.

SI NO HUBIERA publicado con Penguin Random House, no podría contar nuestra historia. La resolución del IMPI es una estrategia de silenciamiento, no solamente para las víctimas KARLA DE LA CUESTA Autora del libro



Karla de la Cuesta, quien radica en España, ante los presuntos “ataques, amenazas y hostigamiento” que vivió tras la publicación del libro, señala que hay abiertos 25 procesos en contra de las víctimas, tanto administrativos como civiles.

Ella, por ejemplo, está acusada de competencia desleal. “Yo no soy cantante, pero estos procesos son para desgastarnos, cansarnos y lograr el fin último, que es silenciarnos”, asegura la también abogada.

Sin detallar el número de procesos que enfrenta por parte del equipo legal de Gloria Trevi, cuenta que la cantante también ha pedido 40 por ciento de las regalías del libro.

Penguin Random House interpuso una denuncia de nulidad en contra del IMPI y planea llevar el caso ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, han expresado su preocupación sobre el caso, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) y la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Karla de la Cuesta comparte que también en 2024, 20 sobrevivientes interpusieron una queja formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la “inacción” del Estado mexicano.

“Se ha humillado a las víctimas, se les ha lastimado, se ha tratado de minimizar lo que han dicho. Las autoridades internacionales tienen que revisar lo que está haciendo el Gobierno mexicano ahora y desde ese entonces”, comenta la también activista Karla de la Cuesta.