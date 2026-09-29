¿Quién es Juan Carlos Ramírez Almaral, el doctor que le salvó la vida a Alfredo Olivas tras el atentado de 2015?

Juan Carlos Ramírez Almaral, el doctor que le salvó la vida a Alfredo Olivas

Alfredo Olivas es uno de los cantantes de regional mexicano más reconocidos del país, sus giras mundiales se han convertido en un éxito, por lo que los fans recuerdan aquel episodio trágico en el que sufrió un atentado y casi pierde la vida.

Todo sucedió el 28 de febrero de 2015, durante un concierto en Parral, Chihuahua, Alfredo Olivas estaba en el escenario interpretando uno de sus temas, cuando de repente se escucharon las denotaciones y el cantante cayó al piso tras recibir múltiples impactos de bala. el resto de los asistentes al show se tiraron al piso.

El músico fue trasladado y atendido en Culiacán por el Dr. Juan Carlos Ramírez Almaral, cirujano general, quien le brindó la atención médica que le permitió sobrevivir. En ese momento el doctor no sabía quién era el paciente ni el contexto del ataque.

Tras haber sobrevivido al ataque, Alfredo Olivas compuso la canción “El Paciente” en el 2017, la cual está inspirada en lo que le sucedió.

En diciembre de 2022, durante un concierto en el Palenque de Culiacán, invitó al doctor al show y lo subió al escenario , le dedicó la canción, lo reconoció públicamente y agradeció su labor. El doctor también compartió el momento en redes, expresando satisfacción por haberlo atendido.

¿Quién es el doctor Juan Carlos Ramírez Almaral?

Juan Carlos Ramírez Almaral es un médico cirujano general y especialista en cirugía bariátrica de Culiacán, Sinaloa. Es egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa como médico cirujano y con especialidad en Cirugía General.

Alfredo Olivas y el doctor Juan Carlos Ramírez Almaral ı Foto: IG de Juan Carlos Ramírez Almaral

Tiene formación adicional en cirugía laparoscópica y certificación en cirugía bariátrica.

Es experto en procedimientos como bypass gástrico, manga gástrica, balón gástrico, hernias hiatal, umbilical, inguinal, así como apendicectomía, colecistectomía y cirugía laparoscópica en general.

Dirige el Centro Bariátrico CIOBES en Culiacán y atiende en lugares como Hospital Ángeles Culiacán y consultorios privados. Ha recibido reconocimientos como Top Doctors Awards en 2022 y 2023.

En redes sociales tiene su perfil llamado @ciobes1, en Instagram tiene más de 15 mil seguidores y en Facebook más de 38 mil.

Esta no es la primera vez que Alfredo Olivas se ve involucrado en un ataque, el pasado mes de agosto de 2026, el primo del cantante fue asesinado en un ataque armado.

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