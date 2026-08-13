La Fiscalía de Jalisco informó que ya fueron identificados dos sujetos como los presuntos responsables de la agresión que se registró el pasado lunes en una taquería de la colonia La Cima, en Zapopan. En el ataque armado perdió la vida Jesús Aarón Olivas Cázares, primo del cantante Alfredo Olivas, y una persona más, además hubo cuatro lesionados, entre ellos dos trabajadores del establecimiento.

El caso causó preocupación entre los fans del regional mexicano, pues el hecho se suma a una serie de agresiones previas contra integrantes de la familia del intérprete.

De acuerdo con las autoridades, los responsables ingresaron al establecimiento, realizaron varias detonaciones y posteriormente huyeron, abandonando una camioneta cerca del lugar. En el vehículo se localizaron armas de fuego que fueron aseguradas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Identifican a dos presuntos responsables del ataque armado contra familiares de Alfredo Olivas

La Fiscalía de Jalisco informó que ya fueron identificados dos sujetos como los presuntos responsables de la agresión en la que resultó muerto un primo de Alfredo Olivas.

El vicefiscal en Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, señaló esta tarde: “Tenemos identificados a dos sujetos que participaron, fueron quienes se ve en las cámaras ingresan, hacen las detonaciones y salen, son dos sujetos que participaron directamente en la agresión de este caso”.

Las investigaciones revelaron que ambos individuos llevan poco tiempo residiendo en Jalisco, uno habría llegado hace apenas dos meses y el otro alrededor de un año. Por ello, las indagatorias se extenderán a sus estados de origen para conocer sus antecedentes y posibles vínculos con el crimen organizado.

El vicefiscal aclaró que, por el momento, no se puede establecer si este ataque está relacionado con otros antecedentes de violencia contra la familia de Alfredo Olivas. Las autoridades afirmaron que mantienen abiertas las labores de campo e inteligencia para determinar el móvil y confirmar si existen más personas involucradas.

Mientras tanto, los cuerpos de las dos víctimas ya fueron entregados a sus familiares. El proceso para esclarecer completamente el caso continúa, informó la Fiscalía.

La Fiscalía del Estado de #Jalisco informó que ya tiene identificados a dos de los presuntos responsables de la agresión armada registrada en los Tacos Fermín, ubicados en el fraccionamiento La Cima, en #Zapopan.@medinanalle1 #NoticiasImagen@carolinamtzsada en @ImagenTVGDL pic.twitter.com/HVl6MR1Wem — Imagen TV Guadalajara (@ImagenTVGDL) August 13, 2026

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