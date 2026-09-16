El rapero estadounidense Macklemore es considerado una de las voces más reconocidas del hip hop contemporáneo gracias a su estilo único y sus letras cargadas de crítica social.

Su trayectoria está marcada por éxitos globales y premios de la industria, además de por su activismo pro-Palestina, lo que lo ha convertido en un referente que trasciende lo musical. Conoce quién es este músico, de dónde es originario y cuáles son sus temas más destacados.

Macklemore: ¿De dónde es y qué música canta?

Benjamin Hammond Haggerty, conocido artísticamente como Macklemore, nació el 19 de junio de 1983 en Seattle, Washington, en EU. Desde joven mostró interés por la escritura y el rap, influenciado por la cultura hip hop de la costa oeste.

En el año 2000 lanzó su primer proyecto independiente, pero su gran salto llegó al asociarse con el productor Ryan Lewis en 2006.

El dúo alcanzó fama mundial con el álbum The Heist (2012), que incluyó los sencillos “Thrift Shop” y “Can’t Hold Us”, ambos número uno en el Billboard Hot 100. Estos temas se caracterizan por tener mensajes que cuestionan el consumo excesivo y celebran la autenticidad.

Otro de sus éxitos, “Same Love”, se convirtió en un himno por la igualdad y los derechos LGBTQ+.

La música de Macklemore suele centrarse en el hip hop, pero incorpora elementos de pop, funk y soul, lo que le ha permitido conectar con audiencias diversas. El rapero ha sido reconocido con cuatro premios Grammy, incluyendo Mejor Álbum de Rap y Mejor Canción de Rap en 2014.

Tras su etapa con Ryan Lewis, Macklemore continuó en solitario con discos como Gemini (2017). En las últimas semanas ha sido tendencia en redes sociales pues se difundió que la participación del artista en la gira Loop Tour de Ed Sheeran fue cancelada debido a su apoyo a Palestina frente al genocidio orquestado por Israel.

Puedes leer: