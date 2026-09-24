¿Quién es Daniela Alexis, ‘La Bebeshita’, de la Granja VIP? FOTOS antes y después

“La Bebeshita” es uno de los personajes de redes sociales que comenzó su paso por la televisión y logró continuar con mucha presencia en ambos espacios, y con su participación reciente en la Granja VIP ha continuado ganándose al público.

“La Bebeshita” es uno de los personajes más virales en redes sociales actualmente, pues su participación en la Granja VIP es una de las que más clips ha generado, haciendo que sus momentos destaquen entre todos los demás.

Además, recientemente; en conversación con Kunno y Mónica Escobedo, confirmó que le comienza a gustar el comediante regio Kevin “el Biclor”, y se ha mostrado más cercana y amorosa con él.

Durante las nominaciones, “La Bebeshita” eligió a Rafa, y le dijo que la tienen harta “sus chistes de tío”, y que hace comentarios muy desafortunados y groseros como el que hizo durante la noche de mujeres.

Este no es el primer reality show en el que “La Bebeshita” participa, pues hasta ahora cuenta con una lista que suma experiencia para su participación dentro de esta temporada de la Granja VIP.

Antes y después de ‘La Bebeshita’

Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como “La Bebeshita”, nació el 11 de diciembre de 1990 en la Ciudad de México, y comenzó su carrera dentro de las redes sociales después de haver participado en “Enamorándonos”

"La Bebeshita" antes y después ı Foto: Redes Sociales

Debido a que lleva diez años dentro de los medios, las redes sociales y la pantalla chica han sido testigos de los cambios físicos que ha tenido la creadora de contenido, la cual actualmente cuenta con millones de seguidores que siguen en aumento.

Pese a que en un inicio se mostraba con colores más comunes, desde el 2017 Daniela Alexis comenzó a portar una de sus características que la han acompañado hasta este 2026, su cabello lleno de colores que cambia de vez en cuando.

"La Bebeshita" antes ı Foto: Redes Sociales

Además de su cabello, su apariencia física también ha sufrido algunos cambios con el paso del tiempo, y esta ha hablado abiertamente sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido y los riegos que han representado.

Luego de presentar complicaciones por una mala intervención durante una cirugía para aumento de busto que incluso puso en riesgo su vida, La Bebeshita se sometió a una reconstrucción en donde le quitaron piel.

"La Bebeshita" antes ı Foto: Redes Sociales

En el podcast de Celia Lora, “La Bebeshita” compartió que tuvo complicaciones por una cirugía de nariz, un aumento de busto y una liposucción que se hizo con un cirujano, y el gran impacto que tuvo en su estado físico y emocional.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.