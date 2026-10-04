¿Quién es Juan Garcia que ganó el reto de Mr Beast?

Juan García se convirtió en el ganador del desafío de MrBeast, después de competir durante varios participantes dentro de un supermercado en Estados Unidos para terminarse toda la comida en el lugar.

El mexicano completó la prueba después de estar meses lejos de su familia. Fue este 3 de noviembre que el final del reto fue publicado en el canal oficial del youtuber millonario.

Cabe mencionar que la participación de Juan García llamó la atención desde el primer video en el que apareció acompañado de su hijo Ángel, quien después abandonó la competencia para atender sus estudios y trabajo.

Después de conocer su historia, muchos apoyaban al latino dentro del reto de Mr Beast, que finalmente logró ganar, tras ser de los últimos en permanecer dentro del supermercado.

Al llegar al día 67, el creador de contenido modificó las condiciones. Los cuatro participantes aceptaron una misión colectiva: permitir que el supermercado fuera abastecido nuevamente y consumir los alimentos disponibles a cambio de una bolsa anunciada de un millón de dólares.

os concursantes organizaron sus comidas, congelaron productos para conservarlos y realizaron actividades físicas. La producción también incorporó pruebas que permitían retirar alimentos del inventario.

¿Quién es Juan Garcia, el mexicano que ganó el reto de Mr Beast?

Juan García es un trabajador de construcción que nació en Hidalgo, aunque actualmente vive en Carolina del Norte. Tiene 56 años de edad, de acuerdo con la información publicada respecto a su participación.

De acuerdo con gabitantes de la localidad, Juan llevaba más de 30 años viviendo en Carolina del Norte tras salir de su comunidad de origen en Santa María Xigui, en Alfajayucan, Hidalgo.

Tiene seis hijos y fue uno de los cuatro participantes que completaron el reto tras 202 días dentro del supermercado. Según contó, entró al programa de Mr Beast para conseguir recursos que le ayudaran a apoyar a su fmilia.

Recibió un total de 248,346 dólares, aproximadamente 4.5 millones de pesos, además de otros premios a lo largo de su participación en el reto.

#VIRAL Un mexicano, identificado como "Don Juan García", ganó el reto de MrBeast tras permanecer encerrado durante más de 200 días en un supermercado de Carolina del Norte.



El hombre de 56 años, originario de Hidalgo, logró superar una competencia que comenzó como un desafío de… pic.twitter.com/G9VGhbhY9D — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 3, 2026

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