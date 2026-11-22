Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores pues compartió las primeras imágenes oficiales de su boda con Maxx Morando. La ceremonia fue privada y reunió a familiares y amigos cercanos en un exclusivo recinto de California.
La cantante confirmó que contrajo matrimonio con el cantante a través de sus redes sociales con un carrusel de fotografías en blanco y negro que rápidamente se volvió viral entre sus fanáticos.
Miley Cyrus y Maxx Morando se casaron el sábado 21 de noviembre de 2026 en la histórica residencia de Frank Sinatra, ubicada en Palm Springs, California.
Miley Cyrus y Maxx Morando, ¿dónde se conocieron y cuánto tiempo llevan juntos?
Desde el primer momento apostaron por una celebración discreta, aunque algunos detalles del evento, como la decoración y las personas invitadas, comenzaron a circular horas después debido a las fotografías tomadas por paparazzi.
Así fue la exclusiva boda de Miley Cyrus y Maxx Morando; estas son sus primeras FOTOS como marido y mujer
Las primeras imágenes oficiales de la boda fueron publicadas por Miley Cyrus en redes sociales, las cuales muestran que la intérprete de “Flowers” y su prometido tuvieron una celebración elegante y romántica.
La decoración giró alrededor de flores blancas, velas y un gran arco floral que enmarcó el altar donde la pareja intercambió votos
Las fotografías también muestran a los recién casados posando juntos y acompañados de su perro. También posaron abrazados en un pequeño sillón.
La ceremonia contó con la participación de Wayne Coyne, líder de Flaming Lips y amigo cercano de la cantante, quien ofició el matrimonio.
Entre los invitados a la boda de Miley Cyrus y Maxx Morando destacaron familiares y amigos como Tish Cyrus y Billy Ray Cyrus, padres de la cantante; así como Noah Cyrus, Elizabeth Hurley, Dominic Purcell y el propio Wayne Coyne.
Fue así como, tras casi cinco años de relación, la intérprete y el músico sellaron su historia de amor en una boda exclusiva en California. Sus primeras fotos como marido y mujer causaron furor en redes sociales.
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