Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores pues compartió las primeras imágenes oficiales de su boda con Maxx Morando. La ceremonia fue privada y reunió a familiares y amigos cercanos en un exclusivo recinto de California.

La cantante confirmó que contrajo matrimonio con el cantante a través de sus redes sociales con un carrusel de fotografías en blanco y negro que rápidamente se volvió viral entre sus fanáticos.

Miley Cyrus y Maxx Morando se casaron el sábado 21 de noviembre de 2026 en la histórica residencia de Frank Sinatra, ubicada en Palm Springs, California.

Desde el primer momento apostaron por una celebración discreta, aunque algunos detalles del evento, como la decoración y las personas invitadas, comenzaron a circular horas después debido a las fotografías tomadas por paparazzi.

Así fue la exclusiva boda de Miley Cyrus y Maxx Morando; estas son sus primeras FOTOS como marido y mujer

Las primeras imágenes oficiales de la boda fueron publicadas por Miley Cyrus en redes sociales, las cuales muestran que la intérprete de “Flowers” y su prometido tuvieron una celebración elegante y romántica.

La decoración giró alrededor de flores blancas, velas y un gran arco floral que enmarcó el altar donde la pareja intercambió votos

Las fotografías también muestran a los recién casados posando juntos y acompañados de su perro. También posaron abrazados en un pequeño sillón.

La ceremonia contó con la participación de Wayne Coyne, líder de Flaming Lips y amigo cercano de la cantante, quien ofició el matrimonio.

Fotos de la boda de Miley Cyrus y Maxx Morando ı Foto: IG @miley

Entre los invitados a la boda de Miley Cyrus y Maxx Morando destacaron familiares y amigos como Tish Cyrus y Billy Ray Cyrus, padres de la cantante; así como Noah Cyrus, Elizabeth Hurley, Dominic Purcell y el propio Wayne Coyne.

Fue así como, tras casi cinco años de relación, la intérprete y el músico sellaron su historia de amor en una boda exclusiva en California. Sus primeras fotos como marido y mujer causaron furor en redes sociales.

Miley Cyrus is officially married to Maxx Morando, after five years together. 💍🤍 pic.twitter.com/04uce5q4wa — Miley Nation (@MileyNation) November 22, 2026

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