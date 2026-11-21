La historia de amor entre Miley Cyrus y Maxx Morando ha captado la atención de sus seguidores en los últimos días, luego de que diera a conocer que la pareja estaría celebrando su boda este fin de semana en California.

La cantante y el baterista han construido una relación alejada de los reflectores constantes de Hollywood, pero siempre compartiendo su pasión por la música y mostrándose muy enamorados en algunos eventos públicos. En La Razón te contamos dónde se conocieron y cuánto tiempo llevan juntos.

Miley Cyrus y Maxx Morando, ¿dónde se conocieron y cuánto tiempo llevan juntos?

La relación entre la exestrella de Disney y el músico comenzó gracias a una cita a ciegas que tuvieron, organizada por amigos en común. La propia Miley Cyrus reveló en una entrevista que aceptó el encuentro sin demasiadas expectativas y llegó a pensar que, si no funcionaba, simplemente podría marcharse.

Maxx Morando y Miley Cyrus en Los Ángeles, en marzo de 2026 ı Foto: Reuters

Sin embargo, la conexión de la artista con Maxx Morando surgió de inmediato y ambos descubrieron que compartían una visión similar de la vida y tenían un sentido del humor muy compatible.

La pareja fue vista por primera vez en 2021. Los fans los vieron a Miley Cyrus y a Maxx Morando durante el desfile Gucci Love Parade en Los Ángeles y, poco después, fueron captados disfrutando del especial de Año Nuevo que encabezó la cantante.

En 2022 ya no ocultaron su romance y aparecieron juntos en distintos eventos y salidas públicas, siempre mostrándose cariñosos.

Además de tener una relación amorosa, la pareja ha lanzado proyectos musicales conjuntos. Por ejemplo, Maxx Morando, baterista de la banda Liily, participó en la producción de temas de los álbumes Endless Summer Vacation y Something Beautiful.

Del mismo modo, Miley Cyrus ha destacado en diversas entrevistas la inspiración creativa que encuentra en su pareja. Tras casi cinco años de relación, la pareja anunció su compromiso y este fin de semana estaría dándose el sí en el altar, según medios estadounidenses.

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