¿Quiénes son Roberto Carlo y Rubén Kuri? ¿Y por qué todos hablan de su boda?

Roberto Carlo y Rubén Kuri se casaron este fin de semana en una lujosa boda que días después, sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues aseguran que la ceremonia fue un ejemplo de clase y sofisticación.

El conductor mexicano y su pareja experto en moda celebraron sus nupcias frenta 250 invitados, en una ceremonia llena de detalles románticos y especiales con los que sellaron un nuevo capítulo en su vidas.

Entre los asistentes, además de la familia de la pareja, estuvieron Vanessa Claudio, Sherlyn, Miguel Martínez, Ferka Quiroz, Dania Méndez y otras figuras vinculadas con la televisión y los espectáculos.

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¿Quiénes son Roberto Carlo y Rubén Kuri?

Roberto Carlo es un actor y conductor de televisión mexicana, que cuenta con una trayectoria de 26 años en los medios de comunicación. Desde 2017 y hasta 2020 fue conductor de Sale el Sol.

Como actor ha estado en telenovelas como Atrévete a Soñar y Rebelde. En el teatro, ha participado en obras como Timbiriche El Musical, Vaselina, Afterglow y más.

Por su parte, Rubén Kuri es creador de contenido de modas, conocido por su pasión por las artes, quien ha formado parte del equipo de conducción de programas como Cuídate de la Cámara, Sale el Sol, Venga la Alegría y Cuéntamelo Ya a través de cápsulas sobre empoderamento a través de la imagen.

En redes sociales es conocido por sus análisis de vestuarios, historia de la moda, alfombras rojas y uno de sus temas favoritos; la realeza.

¿Por qué todos hablan de su boda?

Muchos aseguran que los famosos “humillaron” la boda de hace meses de Un Tal Fredo, la cual fue duramente criticada por quienes consideraron que el influencer había elevado demasiado las expectativas para lo que terminó siendo.

Esto sin mencionaro que el propio Fredo esperaba que su boda fuera un momento viral, algo que quedó captado en publicaciones como una en la que él pide que los videos de su casamiento se editen muy rápido, esperando viralidad.

Algunos comentrios sobre las comparaciones son:

“Hace poco hicieron una boda en el lugar donde fue la de Fredo y se veía espectacular arreglado”.

“Es que también es Ruben Kuri, todo tenía que ser de alto impacto, todo que ver”.

“Todas han sido mejores bodas que la de Fredo ajajaja”.

“El problema de Fredo fue creo yo que presumir mucho y al final no salen las cosas bien”.

¿Quieres saber más?

Así fue la lujosa boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri | FOTOS

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