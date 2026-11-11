¿Dónde ver y a qué hora son los Latin Grammy 2026?

Este 12 de noviembre son los Latin Grammy 2026, la noche más importante de la música latina que reúne año con año a algunas de las más grandes estrellas hispanohablantes.
Se trata de la edición número 27 de los premios de la Latin Recording Academy que se llevará a cbo en el MGM Grand Garden Arena de Las vegas, Nevada, en los Estados Unidos.
Este año, el productor Edgar Barrera lidera el evento con 10 nominaciones, mientras que artistas como Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso destacan con siete menciones cada uno.
La conductora de este año será Roselyn Sánchez, reconocida actriz y presentadora de Puerto Rico. Ahora, te compartimos dónde y a qué hora podrás ver la ceremonia de los Latin Grammy, así como el desfile de celebridades en la alfombra roja.
Horario y dónde ver los Latin Grammy 2026
Podrás ver la transmisión de los Latin Grammy este jueves 12 de noviembre de 2026 a través de TNT en televisión de paga o HBO Max en servicio de streaming.
La alfrombra roja inicia a las 18:00 horas del centro de México, mientras que a las 19:00 horas comenzará la ceremonia principal y se sabe que la entrega de premios tendrá una duración aproximada de tres horas.
Como alternativa, también habrá una transmisión en TV abierta a través de Las Estrellas el sábado 14 de noviembre a las 18:00 horas, aunque para ese entonces, ya se sabrá quiénes son los ganadores.
También se realizará la Premiere del Latin Grammy, evento previo en el que se entregará la mayoría de los reconocimientos. Esta parte de la premiación podrá seguirse a través de los canales digitales de la Academia Latina de la Grabación.
Entre los confirmados para los Latin Grammy 2026 aparecen las siguientes celebridades:
- Karol G
- Rosalía
- Daddy Yankee
- Anitta
- Carín León
- Juanes
- Mon Laferte
- Bizarrap
- Feid
- Grupo Frontera
- Reik
- The Warning
- Silvana Estrada
- Nathy Peluso
- Jorge Drexler
- Xavi
Además, Daddy Yankee será reconocido como Persona del Año 2026 y habrá un homenaje al legado del compositor mexicano José Alfredo Jiménez.
¿Quieres saber más?
Latin Grammy 2026: ¿Quiénes los favoritos para ganar?
Latin Grammy 2026: Lista completa de nominados para los premios
¡La traición! Renata Notni rompió regla de amistad con Belinda al andar con su ex; así reaccionó la cantante
Lanza HBO nueva serie de Valentín Elizalde, familia se deslinda