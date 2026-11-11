Se hacer viral la reacción de Karely Ruiz tras la entrada de Jorge Durán a La Mansión VIP 2

Jorge Durán ingresó al programa La Mansión VIP 2 y su participación no pasó desapercibida entre los concursantes ni entre los seguidores del reality. El joven creador de contenido llegó para ocupar el lugar que dejó Dani Flow, pero su entrada también provocó una inesperada reacción de Karely Ruiz.

El incómodo momento entre el hermano de Carol Castro y la modelo regiomontana rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó todo tipo de comentarios entre los fanáticos del proyecto creado por HotSpanish.

Así fue la reacción de Karely Ruiz al ver entrar a Jorge Durán a La Mansión VIP 2 | VIDEO

De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales del reality, Jorge Durán ingresó ayer a La Mansión VIP 2 como nuevo integrante. Durante su presentación, él se acercó a los demás participantes para saludar; sin embargo, la reacción de Karely Ruiz llamó la atención de la audiencia.

En un clip se ve al influencer acercándose a la regiomontana, quien se mueve un poco hacia atrás y luego le ofrece la mano en forma de saludo, un gesto que muchos usuarios interpretaron como de incomodidad.

Bellakath fue otra habitante que también saludó con un apretón de manos a Jorge Durán, lo que resaltó de inmediato, pues el resto de las participantes saludaron al joven con un abrazo y una sonrisa.

La reacción de Karely Ruiz a la entrada de Jorge Durán 😵‍💫#KarelyRuiz D I V A 💙#LamansionVIP2 #LaMansionVip pic.twitter.com/EX9AYzKOMr — SATA TW. (@frikieKL) November 11, 2026

En redes sociales usuarios señalan que la familia de Durán ha protagonizado varias polémicas, lo que, afirman, ya conocían Karely Ruiz y Bellakath, razón por la que habrían tenido este comportamiento en La Mansión VIP. Entre estos problemas destacan acusaciones de una joven identificada como Pau, quien denunció a Jorge Durán de presuntamente haberla golpeado cuando eran novios.

Además, la semana pasada la creadora de contenido Lubasha compartió un clip en el que se le ve teniendo una crisis de salud emocional, mientras otros influencers como Carol Castro, hermana de Jorge, y Omahi se ríen de ella en lugar de ayudarla.

Algunos comentarios en X, antes Twitter, fueron:

“Otro golpeador en un reality mexicano”

“Karely podrá ser lo que quieran pero es buena persona y ella sabe quien son las fichitas de hombres”

“¿Y quién votó por que lo metieran (a Jorge Durán)? Ni fandom tiene"

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