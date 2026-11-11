¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP hoy 11 de noviembre 2026?

Este miércoles 11 de noviembre se dieron a conocer los nominados de La Granja VIP 2026, tras la salida de Natalia Alcocer (que abandonó) y Fernando Lozada, que sorprendió a más de uno en el reality show.

Antes de las votaciones de los participantes, ya hay dos nominados, que son Kevyn Bicolor e Ivonne Montero, la última siendo el legado de Lozada, el eliminado de la semana anterior.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP?

Los nominados de esta semana en La Granja VIP son:

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Ivonne Montero

Kevyn ‘Bicolor’

Niurka

Rafa Mercadante

Julio Camejo

A raíz de su eliminación, Fernando Lozada dejó como parte de su legado a Ivonne Montero enviándola directamente a la tabla de nominados. A esto se sumó la prueba de El Duelo realizada el martes 10 de noviembre, donde Rafael Mercadante resultó ganador y envió a Kevyn “Bicolor” Contreras como el segundo nominado oficial de la semana 10.

Además, como parte de los giros de la competencia, Bicolor fue seleccionado para compartir la habitación de Capataz junto a Manelyk González, quien ostenta la inmunidad de la semana.

Paralelamente, las fricciones entre los bandos de “La Resistencia” y “Los Disfuncionales” se han intensificado antes de encarar la nueva Asamblea de Nominación del 11 de noviembre.

Estrategias individuales y desacuerdos por convivencia, como las desconfianzas hacia La Bebeshita por su cercanía con Bicolor o las declaraciones de lealtad nula de figuras como Niurka, han reactivado las alianzas y negociaciones entre los nueve participantes que continúan en competencia.

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