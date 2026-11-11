El doblaje de la película Wildwood, hecho por Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Maca García, sigue siendo tema de conversación en la comunidad de doblaje y de creadores de contenido.

Luego de que la distribuidora confirmara el reemplazo de algunas voces tras las críticas de una parte del público, el influencer Alex Montiel, conocido como El Escorpión Dorado, compartió su postura en redes sociales y se mostró sorprendido por una decisión que calificó como “cuestionable” y “una falta de respeto” para los star talents.

El creador de contenido también señaló que existen opiniones divididas sobre el trabajo realizado en la película. Tras expresar su opinión, le llueven críticas por su doblaje en Tortugas Ninja 2, donde también participó su hermano Gabriel Montiel.

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Alex Montiel cuestiona redoblaje de Wildwood: ‘Es una falta de respeto’

En un video publicado en sus redes sociales, Alex Montiel recordó que las críticas a Wildwood se centraron principalmente en las voces de algunos influencers y celebridades que participaron en la versión en español de la cinta, como Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Maca García.

Montiel explicó que muchos aficionados al doblaje cuestionaron la decisión de elegir personalidades ajenas al gremio para los personajes principales. Sin embargo, también destacó que otra parte de la audiencia sí disfrutó del resultado.

“El arte es subjetivo y te puede o no gustar algunos trabajos en diferentes departamentos del proceso de una película, como el caso del doblaje, pero de eso, a tirar a la basura el trabajo de estos cuates, qué poca madre”, señaló.

Tras conocer que la distribuidora sustituirá algunas voces en las salas de cine, el conductor expresó su desacuerdo. “Está rarísima y la neta una falta de respeto cañón también para los que estaban involucrados en esto”, afirmó.

Además, consideró que la medida resulta extrema para una película que llevaba poco tiempo en cartelera. “Ahí te das cuenta que hay veces que se trata de quejarse por quejarse”, agregó.

Cambian voces de #Wildwood. Se tomó esta decisión bastante cuestionable, veremos si resulta en taquilla y que los fans vayan al cine y veremos si otro actor de doblaje startalent o no, quiere trabajar con esa distribuidora que faltó al respeto a quienes ellos mismos contrataron pic.twitter.com/PjplGTX1KX — Alex Montiel (@AlexMonthy) November 11, 2026

Como Alex Montiel ha participado en algunas películas como star talent, las críticas le llovieron. Algunos comentarios en su perfil de X e Instagram fueron:

“Así como quitaron a esos novatos de doblaje, ojalá también a ti ya no te den oportunidad de otros doblajes”

“Por trabajos pésimos como tú el de Bebop en Tortugas ninja 2 es que odiamos a los influencers en el doblaje”

“Si tuvieras respeto por el doblaje, no harías ningún doblaje, zapatero a sus zapatos. Así de simple”

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