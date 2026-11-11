¿Quién es Fernando Sáenz, el padre biológico de Fernando Lozada?

Fernando Lozada se había mantenido discreto respecto a quién era su padre biológico, pues no ocultaba que a él lo adoptó un hombre llamado Juan Carlos Lozada cuando él apenas tenía dos años de edad.

Él obtuvo el apellido de su papá adoptivo y no fue hasta los 24 años que supo que era adoptado. Ahora, el ex participante de La Granja VIP decidió sincerarse y contar que su padre biológico es el reconocido actor Fernando Sáenz, quien nunca lo reconoció ni se hizo cargo de él.

Fue en una entrevista con Linet Puente y Rosario Murrieta que Fernando Lozada terminó por confirmar quién era su padre biológico, después de que la información se filtrara recientemente y aclaró que no siente nada hacia él.

“Nunca dije su apellido… pero, ¿quién es él? Sí, Fernando Sáenz. Nada más no quería darle foco a él, por eso lo hacía realmente”, explicó él. “Para mí él es nadie, él no es mi papá, es el donador de esperma”, agregó.

Asimismo, se supo que el actor veterano tuvo intención de conocer a su hijo cuando era un niño y posteriormente, a los 24 años, pero el chico reality prefirió mantener la distancia, al asegurar que él ya tenía un papá, Juan Carlos Lozada.

Fernando Lozada confirma que lo que la revista TVNotas publicó sobre su padre biológico es real. Se trata de Fernando Sáenz, actor de telenovelas de los años 80s y 90s. ‘Es solo el donador de esperma’ dijo Fernando. Y es que se especula que Sáenz nunca estuvo de acuerdo con el… pic.twitter.com/9qXze2OaIn — Gerardo Perry (@gerardoperry) November 11, 2026

¿Quién es Fernando Sáenz?

Fernando Sáenz Miera nació el 22 de mayo de 1968 en Puebla. Cuenta con casi cuatro décadas como actor de televisión y cine, pues comenzó con su carrera a mediados de los años ochentas.

En ese sentido, un personaje destacado fue Gato de la novela Tú o nadie; también lo puedes ver el El camino secreto, El extraño retorno de Diana Salazar, Vida robada y la serie La hora marcada.

Uno de sus papeles más recordados es el de Edmundo en Amor de nadie, producida por Carla Estrada y protagonizada por Lucía Méndez.

Después, en los noventas se consolidó como actor de cine popular mexicano con producciones como Culpable o inocente, Sangre de rey y Narcos y perros. Este 2026 estrena El León de Sinaloa y también trabaja como productor ejecutivo.

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