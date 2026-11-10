¿Alfredo Adame y Benicia Zuñiga, mamá de Fernando Lozada, se casaron?

Alfredo Adame es una de las personalidades de televisión más polémicas de la actualidad, quien a través de los años ha enfrentado señalamientos por sus antiguas relaciones amorosas.

Pese a ello, el actor mexicano anunció en septiembre el inicio de su relación con Benicia Zúñiga, empresaria y mamá de Fernando Lozada, ex participante de La Granja VIP, una noticia que emocionó a sus fans que desean verlo feliz.

“Es culta, es preparada, tiene mundo, pero sobre todo tiene valores, principios, escrúpulos y una filosofía de vida que nunca había encontrado”, sostuvo sobre su pareja.

¿Alfredo Adame y Benicia Zuñiga se casaron?

Ahora, Alfredo Adame reveló que se ha casado con Benicia, solo un par de meses después de confirmar ante el público su relación y adelantaron que planean vivir juntos en un corto plazo.

Sin embargo, la duda permanece si la pareja se casó en verdad y cuáles son las circunstancias del matrimonio. Resulta que la unión fue una boda simbólica,

La pareja se casó con una ritual de Feng Shui en una ceremonia privada en un jardín al aire libre, donde hubo apenas un par de asistentes. Te amo y ¿sabes qué es esto? Nuestra primera bendición”, le dijo el actor a la empresaria.

Cabe mencionar que la pareja no se casó por el civil, sino que el evento fue un compromiso simbólico y parece que se plantean vivir juntos próximamente. “Con ella no tuve que andar haciendo el juego del conquistador, el juego del pretencioso, el juego del presumido, a ver cuánto valgo”, afirmó él.

Se desconoce si Alfredo Adame tendría o no la intención de casarse de manera oficial ante la ley en el futuro con Benicia Zúñiga, o si la pareja prefiere mantener su unión en los simbólico y espiritual.

La nueva esposa del actor es una empresaria con trayectoria en el rubro del transporte. Es la madre de Fernando Lozada, quien fue el que la presentó con el famoso después de compartir varios proyectos de trabajo.

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