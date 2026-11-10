Ellas son Diana Golden y Mary Paz Banquells, las ex esposas de Alfredo Adame

Alfredo Adame se casó a través de una boda simbólica con la empresaria Benicia Zúñiga, pero esta no es la primera vez que se casa, pues ya en el pasado mantuvo matrimonios que quedaron envueltos en polémica.

Las actrices Diana Golden y Mary Paz Banquells estuvieron casadas con el polémico actor de telenovelas, quien ahora busca una nueva oportunidad en el amor. Ahora te contamos quiénes son ellas y que se sabe de sus relaciones con el ‘Golden Boy’.

Ellas son Diana Golden y Mary Paz Banquells

Diana Goldenberg Jiménez, mejor conocida en el espectáculo como Diana Golden, nació en Cali el 7 de agosto de 1965. Es una actriz colombiana radicada en México y fue la primera esposa de Alfredo Adame en 1988; el matrimonio duró alrededor de tres meses.

En el pasado, la artista ha contado que durante su breve matrimonio, él llegó a amenazarla e intimidarla con un arma de fuego y en diciembre de 2018, demandó al también piloto por difamación y daño moral después de que el conductor la acusara públicamente de presunto alcoholismo, drogadicción y de haber estado casada con un narcotraficante.

Poco después de iniciarse en la conducción en la televisión colombiana, en los programas Estudio 80 y Noche a noche, Diana recibió la invitación de actuar en la película mexicana Mentiras, en la que comenzó su carrera como actriz.

Entre las telenovelas que ha actuado se encuentran Simplemente María, Madres egoístas, La pícara soñadora, Mujeres engañadas, Amar sin límites, La fea más bella, La madrastra, Las vías del amor y María Mercedes.

La segunda esposa de Alfredo Adame es Mary Paz Banquells, con quien estuvo casado el famoso por 25 años, desde los años noventas hasta el 2017, cuando firmaron el divorcio de manera oficial.

La mujer nació dentro de una de las dinastías más importantes en el medio artístico, ya que su padre fue conocido actor y director de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano, Rafael Banquells, y su madre fue Dina de Marco, actriz y bailarina.

Aunque estaba construyendo una carrera como actriz, ella decidió dejarlo todo para casarse con Adame tras conocerce en Balada por un amor. Juntos tuvieron tres hijos: Alejandro, Diego y Sebastián.

Por años, fue considerado como uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo, pues nadie sospechaba que había violencia en el hogar por parte del actor hacia Banquells.

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