Así fue la boda de Alfredo Adame y Benicia Zúñiga, su nueva esposa | VIDEO

Así fue la boda de Alfredo Adame y Benicia Zúñiga, su nueva esposa

Alfredo Adame y Benicia Zúñiga están muy enamorados, pues tan solo un par de meses después de haber hecho pública su relación, ahora decidieron dar el siguiente paso y llegar al altar.

A través de una ceremonia simbólica, la pareja se casó a través de un ritual de Feng Shui que el ‘Golden Boy’ compartió a través de sus redes sociales.

“Conocerte ha sido uno de los regalos más bonitos de mi vida. Y hoy, más que nunca, estoy ansioso por todo el futuro que nos espera juntos”, celebró el ganador de La Granja VIP en una publicación que mostraba una imagen de la ceremonia.

Además, Alfredo Adame destacó como Benicia ha significado un cambio positivo a su vida, ya que gracias a ella, busca la oportunidad de reencontrarse con sus hijas y terminar conflictos familiares.

Así fue la boda de Alfredo Adame con Benicia Zúñiga

A través de redes sociales, Matilde Obregón compartió un video en su cuenta de YouTube en el que mostraron cómo fue la boda del famoso con Benicia Zúñiga, quien además es la madre de Fernando Lozada.

Fue en una ceremonia privada que Alfredo y Benicia se casaron; el evento estuvo inspirado en elementos del Feng Shui y se trató de algo muy privado en un jardín al aire libre.

Durante el ritual, Adame y Zúñiga recibieron cuarzos con la mano izquierda y realizaron ejercicios de respiración. “Te amo y ¿sabes qué es esto? Nuestra primera bendición”, le dijo el actor a la empresaria.

Cabe mencionar que la pareja no se casó por el civil, sino que el evento fue un compromiso simbólico y parece que se plantean vivir juntos próximamente. “Con ella no tuve que andar haciendo el juego del conquistador, el juego del pretencioso, el juego del presumido, a ver cuánto valgo”, afirmó él.

“Es culta, es preparada, tiene mundo, pero sobre todo tiene valores, principios, escrúpulos y una filosofía de vida que nunca había encontrado”, sostuvo sobre su pareja.

Esta no es la primera vez que Alfredo Adame se casa. Ya había contraído nupcias con Diana Golden en 1988, para divorciarse meses después: tras esto, estuvo casado de 1992 a 2017 con Mary Paz Banquells.

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