¿Qué decían los mensajes ocultos enviados a Fernando Lozada en La Granja VIP?

La Granja VIP se volvió tendencia en redes sociales luego de que la producción revelara que Fernando Lozada habría sido el destinatario de mensajes provenientes del exterior, una práctica que está estrictamente prohibida dentro del reality.

Durante una dinámica encabezada por Adal Ramones, se informó a los granjeros que los mensajes fueron detectados antes de llegar al participante y exAcapulco Shore, por lo que no pudieron influir en su estrategia dentro de la competencia. Sin embargo, las imágenes de las notas ya circulan en X, antes Twitter, y han generado polémica, ¿qué decían?

La producción de La Granja VIP expone a Fernando Lozada

Durante la gala del viernes, la producción de La Granja VIP informó que encontró varios papeles diminutos ocultos entre las pertenencias que iban dirigidas a Fernando Lozada. Los mensajes estaban escritos con letras muy pequeñas para pasar desapercibidos, pero fueron hallados antes de que el concursante tuviera acceso a ellos.

Según lo que explicaron en el programa, al no haber recibido la información, el participante no incurrió directamente en una violación de las reglas, razón por la cual no fue sancionado de inmediato. Sin embargo, la situación generó críticas entre los seguidores del reality, quienes incluso pidieron su nominación o expulsión.

El propio Fernando Lozada reaccionó al incidente y aseguró: “No sé qué está pasando afuera. Está mal. Yo fui el primero en levantar la mano y decir que eso no se hace”. Pero usuarios aseguran que en otros programas ha usado la misma estrategia para obtener información de fuera.

🫪 El equipo de trabajo/familiares de Fernando Lozada, fueron EXPUESTOS en vivo por intentar ingresar PAPELITOS con información e instrucciones para su juego dentro de CREMAS FACIALES.



— Es una VERGÜENZA esto, y claramente él debe de tener conocimiento, por algo lo metieron en… pic.twitter.com/FoD7W1O63u — nacho con O (@NachoConO) October 3, 2026

¿Qué decían los mensajes ocultos enviados a Fernando Lozada en La Granja VIP?

Aunque la mayoría de las notas encontradas no fueron reveladas públicamente, la producción de La Granja VIP sí mostró una de las frases escritas en los papeles: “No enseñes las nalg*s, no gustó eso”.

También se alcanzan a leer algunas instrucciones sobre su ropa: “Se me olvidó mandarte fotos de mis botes, tienes ropa para 2 semanas para todos los días de gala este ... tren. Paquete aquí a propósito para combinar los pantalones que tú tienes allá con las camisas que te mando”.

En otra nota se lee: “Natalia Alcocer es una cizañosa”.

¿ FERNANDO LOZADA HA ESTADO HACIENDO TRAMPA RECIBIENDO MENAJES OCULTOS EN LA GRANJA VIP ?

¿ CREES QUE ERA LA PRIMERA VEZ QUE RECIBÍA INFORMACIÓN DEL EXTERIOR Y DEBERÍA SER SANCIONADO POR ESO? #LaGranjaVip #FernandoLozada #LaGranjaVipMx pic.twitter.com/2OoAoanyCh — Adrian Mazzo (@mazzo_adrian) October 3, 2026

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