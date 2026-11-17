Él es Darian Velmont, el influencer millonario que causa revuelo en rede

Darian Velmont es un hombre que empezó a causar revuelo en las redes sociales y tiene cientos y miles de seguidores en sus perfiles.

Ha causado sensación porque se trata de un hombre que presume ser millonario, mostrando en sus publicaciones autos de lujo, fajos de billetes y siempre aparece a lado de mujeres hermosas.

Sin embargo, Darian Velmont también llama la atención por su aspecto desaliñado, aparece con pelo largo rizado y con barba, muy parecido al look de Jason Momoa, pero también usa ropa demasiado rota y hasta que pareciera sucia, con unas sandalias rosas.

Darian Velmont ı Foto: FB Darian Velmont

Esta dualidad es la que le ha dado mucha visibilidad a su personalidad en Internet, con cientos de comentarios y likes y compartidos.

Pero detrás de sus cuentas virales surge la pregunta si Darian Velmont es real o es inteligencia artificial. En todas las publicaciones de Darian es la pregunta que más se repite.

¿Darian Velmont es real o IA?

De acuerdo con el propio perfil de Darian Velmont se trata de Inteligencia Artificial, en la mayoría de las publicaciones viene la etiqueta de contenido creado con Inteligencia Artificial.

Los usuarios concuerdan en que la mayoría de los videos se ven hechos con esta herramienta y son poco realistas. Además de que en todos los videos el hombre sale con la misma ropa.

Actualmente, Darian Velmont tiene 1.8 millones de seguidores en Facebook, su cuenta es una de las más comentadas en las redes.

Los videos más virales de Darian Velmont

Todos los videos que Darian Velmont sube en redes sociales tienen millones de reproducciones, pero los que más vistas tienen son los que tienen que ver con sus lujosos carros o con dar lecciones de reflexión.

Uno de sus videos más vistos en uno donde un hombre en un carro rojo de lujo lo confunde con el vallet parking por cómo va vestido y le arroja un billete.

Sin embargo, Darian Velmont le entrega el dinero a un trabajador de limpieza, mientras Darian se sube a su carro con diamantes y joyas incrustadas.

El otro video más viral es en el que unos de sus empleados llegan cargando una bandeja llena de dólares, mientras Darian llega a una agencia por el auto deportivo más caro que tengan en ese momento.

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