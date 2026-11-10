Till Lindemann en México: Fecha, lugar y boletos para su concierto en 2027

Till Lindemann en México: Fecha, lugar y boletos para su concierto en CDMX

El vocalista de Rammstein, Till Lindeman, anunció una gira mundial para el 2027, donde visitará varios países de Latinoamércia, incluyendo a aíses como Argentina, Colombia y México.

El artista alemán regresa a tierras aztecas un par de años después de sus últimas presentaciones a inicios de 2024, cuando ofreció conciertos en Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí.

Además, el pasado mes de julio, el artista visitó brevemente la CDMX para grabar un video en las instalaciones de la Arena López Mateos, donde convivió con 400 fans que fueron extras en el clip.

Ahora, Till Lindemann visitará la Ciudad de México, por lo que te contamos la fecha, el lugar y lo que se sabe sobre los boletos para que no te pierdas de su presentación en 2027.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Till Lindemann en México?

El interprete de ‘Ich Hasse Kinder’ llegará a territorio americano en abril para ofrecer presentaciones al rededor del continente hasta finales de mayo. Tras su paso por varios países de Latinoamérica, será el 30 de abril que veremos a Lindemann en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

Boletos para Till Lindemann en México

Aunque se detalló que los boletos para ver a Till Lindemann en México saldrán a la venta este 13 de noviembre a las 10:00 horas, de momento no ha habido alguna publicación por parte de una boletera sobre la presentación.

Se espera que los accesos puedan conseguirse a través de la plataforma de Ticketmaster, así como taquillas del recinto. Tampoco se sabe cuál será el rango de precios por sección en el inmueble.

Muchas personas esperan con ansias que tras este recorrido internacional, finalmente regrese Rammstein a los escenarios.

Fue en octubre del 2022 que la agrupación visitó por última vez para conquistar el Foro Sol por tres noches, históricas presentaciones que hemos revivido en la pantalla grande por el reciente estreno de Rammstein: Live in Mexico City.

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