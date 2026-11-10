¿Qué le pasó a Ari Telch, estuvo secuestrado?

El actor Ari Tech ha estado bajo el ojo del huracán luego de que el domingo asegurara, por medio de sus redes sociales, que se encontraba en peligro y que había sido secuestrado, por lo que necesitaba ayuda.

Por medio de su perfil de Facebook, Ari Telch compartió una fotografía junto a una mujer, asegurando que se encontraba en peligro, que lo estaba persiguiendo y que necesitaba ayuda.

“Pido su ayuda, contáctenme. Por el momento hui, pero no sé dónde me encuentro. Si la conocen y saben su dirección, llamen a seguridad. Creo que aún estoy en Cuernavaca. ¿Conoces su nombre? Te suplico me lo hagas saber” escribió el actor en redes.

En la misma publicación dijo que le habían apartado de Lupita Nyong’o, que no contaba con comida y la poca que tenía le daba miedo ingerirla debido a que creía que la mujer misteriosa quería acabar con él.

Publicación de Ari Telch ı Foto: Captura de pantalla

¿Ari Telch estuvo secuestrado?

Este martes Ari Telch compartió un agradecimiento para las personas que asistieron a su presentación D’mente en el Teatro Xola de la Ciudad de México, por lo que esto confirma que el actor se encuentra fuera de peligro.

En la publicación que realizó señalando que creía haber sido secuestrado, algunos de sus seguidores compartieron en comentarios que posiblemente se trataba de un brote relacionado con su bipolaridad tipo II, diagnóstico que el actor tiene desde el 2002.

Hasta el momento no se ha emitido alguna publicación que desmienta el posteo del actor que generó preocupación entre los internautas, y esta continúa estando pública en el perfil de Ari Telch.

Sin embargo, en entrevista con el programa televisivo Venga la Alegría antes de la función de su monólogo en la CDMX, este aclaró la situación que rodea la publicación que realizó en sus redes sociales.

Telch dijo la mujer que aparece junto a él es una mujer jarocha que conoce desde hace 29 años de la cual está muy enamorado, y que su hija Sofía no se puso en contacto con él porque sabía que se trataba de una broma.

#ZonaDeEspectáculos 🚨 Ari Telch rompe el silencio y aclara el supuesto llamado de auxilio tras versiones de que habría sido privado de su libertad. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? 👀#VLA, 8:55 A.M por @AztecaUNO pic.twitter.com/JCftKE0aeX — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 10, 2026

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