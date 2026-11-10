La Cukis antes y después; así han sido sus cambios físicos

La Cukis ha cobrado notoriedad en redes sociales después de se apareció como una de las habitantes de La Mansión VIP 2 y desde el primer momento, dio de qué hablar y generó contenido.

Apenas en sus primeros instantes frente a las cámaras del programa de YouTube, la creadora de contenido se cayó frente a todos y después destacó por sus expresiones exageradas.

La cukis es icónica, nos está dando tanto contenido !!! #LaMansionVip https://t.co/LkHREeF1lw — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) November 9, 2026

Pero eso no es todo, pues La Cukis ha demostrado que tiene una actitud irreverente y divertida que atrae a las personas, pues no le tiene miedo al ridículo.

Así lucía La Cukis antes

Con lo que es más discreta es sobre su identidad de género, ya que ella asegura que es mujer, pese a que Doña Alegría (que la conoce por el proyecto de su nieto, La Pijamada Viral), asegura lo contrario.

También Paola Suárez ha dicho en varios momentos que la chica es trans, algo que ha sido fuertemente criticado por quienes aseguran que la integrante de Las Perdidas está siendo irrespetuosa al querer obligar a la joven a que “salga del closet”.

Lo que no es un secreto es que a través de su tiempo en redes sociales, La Cukis se ha transformado físicamente. En redes sociales, circulan imágenes donde aseguran que en su infancia fue un chico, aunque otros aseguran que ese pequeño es hermano de ella.

Por su parte, en el pasado La Cukis insiste en que es mujer. “La gente está aferrada a que acepte algo que no soy”, señaló y contó que aunque de pequeña tomó hormonas de crecimiento, siempre es mujer biológica.

Inclusol, ha llegado a compartir fotos en las que asegura que es ella la niña que aparece, aunque sus seguidores siguen sin creerle por completo.

Pese a esto, ella misma ha jugado con los señalamientos por ser una mujer trans, cuando en un video con un vestido rojo se mostró apenada por un bulto en su entrepierna, aunque después aseguró que se trataba de una bola de papel y todo era una broma.

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