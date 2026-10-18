¿Qué cirugías se hizo Ninel Conde? Este es su antes y después | FOTOS

Recientemente, Ninel Conde volvió a acaparar la atención en redes sociales tras aparecer con un aspecto físico totalmente cambiado que desató todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

La cantante y actriz sorprendió por los notorios cambios en su rostro, lo que generó curiosidad sobre las intervenciones estéticas que se habría realizado a lo largo de los años; en La Razón te contamos sobre sus procedimientos y te mostramos cómo ha cambiado físicamente.

¿Qué cirugías se hizo Ninel Conde? Este es su antes y después

Ninel Conde nació el 29 de septiembre de 1976, en Naucalpan de Juárez. Comenzó su carrera artística en 1995 tras haber ganado el concurso Señorita Estado de México, a los 19 años. En ese año debutó como actriz en la telenovela Bajo un mismo rostro.

Ninel Conde en 1995 ı Foto: Especial

En 1997, la intérprete dio la bienvenida a su primera hija, fruto de su matrimonio con el actor mexicano Ari Telch. Fue en esa época en que iniciaron sus cirugías estéticas, pues fue evidente que se sometió a un aumento de busto.

Ninel Conde en el 2001 ı Foto: Especial

Mientras que, en el 2002, la intérprete de “El Bombón Asesino” mantuvo el cabello largo, aunque el tono cambió de rojizo a café con algunas mechas más claras.

En esta época, Ninel comenzó una relación con el cantante José Manuel Figueroa, pero terminaron en 2006 en medio de acusaciones de celos e infidelidades. Poco después, se realizó una rinoplastia.

Así fue la polémica relación de Ninel Conde y José Manuel Figueroa ı Foto: X @EmmanuellePaez

Y mientras grababa Rebelde, transmitida entre los años 2004 y 2006, donde interpretó a Alma Rey, sus labios lucieron más voluminosos.

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Para 2007, Ninel Conde y el empresario Juan Zepeda contrajeron matrimonio a pocos meses de haberse conocido. La pareja se casó en una ceremonia privada Acapulco, México, y se divorció en 2013. La actriz tenía en ese momento 31 años.

Juan Zepeda y Ninel Conde ı Foto: X @catrina_nortena

En 2018, tras su separación de Giovanni Medina, padre de su hijo, y su rostro lucía más afilado y se realizó un segundo aumento de senos.

Hacia 2019, la famosa comenzó a cambiar radicalmente al aplicarse ácido hialurónico y “fillers” en el rostro, como ella misma reconoció en algunas entrevistas. Además, fue evidente que usó botox para atenuar los músculos de la cara y evitar las arrugas y líneas de expresión.

Ninel Conde ı Foto: larazondemexico

En 2025, Ninel Conde decidió someterse a una cirugía para cambiar el color de sus ojos de café a verde oliva. La propia actriz compartió con sus seguidores de redes sociales que viajó a Estados Unidos para realizarse la intervención quirúrgica de aproximadamente 30 minutos.

La clínica Kerato, donde se hizo la cirugía, informó que el costo de este procedimiento es de alrededor de $12 mil dólares, es decir, unos $221 mil pesos mexicanos.

El antes y después de Ninel Conde, tras cambio de color de ojos ı Foto: IG @ninelconde

En los últimos meses, este 2026, Ninel, de 50 años, sorprendió a sus fans una vez más con su nueva apariencia, pues publicó en Instagram varias fotografías en las que la piel de su cara, cuello y orejas luce tensionada.

Además, ahora lleva el cabello rubio, una nariz más afilada y pequeña, la mandíbula marcada y menos relleno en los labios.

Así ha cambiado Ninel Conde ı Foto: Especial/IG ninelconde

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