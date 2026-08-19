Ninel Conde convierte sus heridas en una alerta

LA TAMBIÉN intérprete, en un fotograma de la producción.

La intérprete y actriz Ninel Conde decidió abrir las puertas de su intimidad para mostrar una faceta que durante años permaneció lejos de los reflectores. En Ninel Conde: Sin filtro, la docuserie que ya está disponible en ViX, permite que las cámaras acompañen su vida familiar y profesional, pero también se acerca a una etapa marcada por heridas, vulnerabilidad y experiencias que mira desde otra perspectiva.

“Yo estaba muy vulnerable, herida, lastimada, sentida, sensible y el día de hoy me siento mucho más capacitada para tocar ese tipo de temas, como la violencia en la pareja”, contó a La Razón Ninel Conde, al explicar por qué decidió hablar de situaciones personales que antes no podía abordar.

EL DATO: FUERON cuatro meses que la cámara grabó el día a día de la cantante, mostrando su paso por La Casa de los Famosos, donde fue la tercera en salir.

Quiere que su historia tenga una utilidad más allá del entretenimiento: convertirse en una señal de alerta para quienes puedan estar atravesando una relación tóxica. “Puede ser inspiracional, una red flag que vean mujeres, hombres que digan: ‘yo estoy entrando en una relación de este tipo’”, señaló.

Ninel Conde reconoce que hubo momentos en los que se sintió profundamente afectada. La exposición pública, las críticas y experiencias personales llegaron a golpear su estabilidad.

“La terapia fue fundamental para entender lo ocurrido y aprender a no cargar con aquello que no me correspondía. Hubo un tiempo en que el hate estaba muy duro, hace unos años, me afectaba y me deprimía mucho”, recordó. “Con el tiempo, aprendí a poner distancia entre las opiniones externas y mi propia vida”.

Para Ninel Conde, mostrar las heridas no significa quedarse atrapada en ellas, “Hay que utilizar la experiencia para identificar señales y evitar que otras personas atraviesen situaciones similares”. Es ahí donde encuentra una de las principales razones para exponer su vida.

La docuserie busca humanizar a una figura acostumbrada a vivir bajo la mirada pública. Las cámaras no siguen un libreto tradicional, sino que acompañan a la artista mientras trabaja, convive con su familia, realiza presentaciones y enfrenta asuntos personales. “Pensé que había como un script o un libreto. No. Realmente muestro mi día a día”, explicó.

El proyecto registra momentos vinculados con su participación en La Casa de los Famosos México, desde la despedida de su familia antes de ingresar hasta su regreso. Para ella, esa espontaneidad permitirá que el público conozca a la mujer detrás del personaje.

“Eso humaniza al artista y te hace más cercano al público. Porque dicen: ‘a ella también le pasa lo que a mí, puede llorar por esas cosas que yo lloro’”, sostuvo.

Con más de tres décadas de carrera, Ninel Conde sabe que la polémica ha acompañado su trayectoria. Las redes sociales hicieron todavía mayor esa exposición. “No habla de mí, sino habla de esa gente que hace el hate”, afirmó.

Después de vivir la intensidad de un reality, reconoce que esos formatos son demandantes. “Prefiero continuar con la segunda temporada de Ninel Conde: Sin filtro y contar mis cosas, mi historia, mi vida desde la perspectiva real”, dijo.