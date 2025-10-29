Ninel Conde cambia de color de ojos con operación; ¿cuánto cuesta y de qué se trata?

Ninel Conde decidió cambiar el color de sus ojos y compartió con entusiasmo los resultados a sus seguidores. La cantante de 49 años reveló en redes sociales algunos detalles de la cirugía, mediante la cual pasó de tener ojos color café a lucir un tono verde oliva.

La también actriz sorprendió a sus fans con su nueva apariencia compartiendo fotografías con el nuevo color de ojos. En un principio, muchos pensaron que se trataba simplemente de pupilentes de color. Sin embargo, Ninel aclaró que se sometió a una intervención quirúrgica breve, de aproximadamente 30 minutos, para lograr el cambio permanente en su mirada.

La intervención tuvo lugar en Estados Unidos y, aseguró la famosa, le confió la tarea a “las mejores manos”. Internautas expresan su emoción e incredulidad ante el cambio radical de Ninel; aquí te contamos cuánto cuesta este procedimiento y de qué se trata.

Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía; ¿cuánto cuesta y de qué se trata?

El Bombón Asesino compartió en redes sociales un video donde documenta el procedimiento estético al que se sometió. Explicó que eligió el color verde olivo con base en su tono de piel y cabello.

Además, la actriz confesó que llevaba tiempo con deseos de cambiar de color de ojos y que varias personas que conoce lo habían hecho también.

“A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma”, escribió en la publicación Ninel Conde.

La exparticipante de La Casa de los Famosos México 3 también compartió con sus seguidores que acudió al salón de belleza para un cambio en el cabello. Dejó el tono castaño que suele usar para pasar a un color más rubio, con las raíces oscuras.

Los fans no dudaron en elogiar la nueva apariencia de Ninel Conde y aseguraron que su color de ojos fue una elección muy acertada.

¿Cuánto cuesta y de qué se trata la cirugía a la que se sometió Ninel Conde para cambiar el color de sus ojos?

El costo del procedimiento, según informó el lugar a donde acudió Ninel Conde, la clínica Kerato, es de $12 mil dólares, es decir, unos $221 mil pesos mexicanos. El lugar, que se encuentra en Nueva York y Miami, aseguró que el costo incluye consulta, simulación con los nueve colores, cirugía y seguimiento.

Esta intervención, que se ha vuelto muy popular entre celebridades e influencers, se llama queratopigmentación, un procedimiento quirúrgico diseñado para modificar de forma permanente el color del iris. Esta técnica consiste en aplicar pigmentos biocompatibles sobre la córnea, ya sea con fines terapéuticos —para disimular daños o defectos oculares— o estéticos, con el objetivo de cambiar el tono natural de los ojos.

La intervención se realiza bajo anestesia tópica, se utilizan únicamente gotas anestésicas, y el pigmento se deposita en una capa superficial de la córnea. Aunque el proceso es relativamente rápido, ya que dura aproximadamente 30 minutos, se considera irreversible y puede implicar riesgos de complicaciones oculares, por lo que requiere ser llevado a cabo por especialistas certificados.