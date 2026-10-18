Ninel Conde vuelve a hacerse cambio de look extremo en la cara

La cantante y actriz mexicana Ninel Conde compartió imágenes recientes en sus redes sociales y desató controversia por los notorios cambios en sus facciones.

A sus 50 años, la intérprete conocida como El Bombón Asesino continúa transformando su imagen, aunque esta vez las reacciones se enfocaron más en la preocupación por su apariencia que en los elogios.

Ninel Conde vuelve a hacerse cambio de look extremo en la cara; así luce | FOTOS

Las fotografías más recientes de Ninel Conde sorprendieron a sus fans pues la intérprete muestra un rostro con rasgos visiblemente diferentes a los que la hicieron famosa en televisión. Además, hace casi un año, compartió con sus seguidores que se sometió a una cirugía para cambiar el color de sus ojos de café a verde.

Usuarios de redes sociales señalaron que sus labios lucen más voluminosos, mientras que la nariz parece más fina y definida. Algunos internautas también comentaron que la posición de sus orejas y la tensión en la piel de su rostro llaman la atención.

“Nuevo yo. Metamorfosis”, escribió Ninel Conde en una publicación de la semana pasada donde mostró además una cabellera larga y rubia, cambiando el usual castaño que llevaba hace unos años. Este comentario puede interpretarse como que la cantante continuará sometiéndose a tratamientos estéticos hasta obtener el aspecto que ella desee.

Ninel Conde reaparece con nuevo look ı Foto: IG ninelconde

Las publicaciones provocaron cientos de reacciones y mensajes en Instagram, donde varios seguidores expresaron sorpresa por su transformación. Algunos comentarios fueron:

“Poco más y la oreja estará en la nuca”

“Mucho mejor sin tanto make up sin tanto accesorio , más fresca más linda”

“La más!! Cuerpo y rostro de la vida”

“O sea, sí estás divina, pero Ninel Conde desapareció”

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