Shanik Berman se somete a tratamiento con hilos y transforma su rostro en vivo | VIDEO

Shanik Berman se somete a tratamiento con hilos y transforma su rostro en vivo

La periodista de espectáculos Shanik Berman se hizo viral por un reciente video en el que presume un cambio estético en plena transmisión en vivo del programa Hoy, después de haberse sometido a la colocación de hilos tensores adhesivos.

Con 67 años de edad, la comunicadora es una de las figuras más reconocidas de la televisión tras su participación en La Casa de los Famosos México hace un par de años, donde mostró una personalidad estridente y divertida.

Por ello, además del cambio de su rostro durante el programa, también destacó la reacción que Shanik Berman tuvo mientras se estaba realizando el procedimiento, así como los comentarios del público al respecto.

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Shanik Berman se hace viral por su cambio de look con hilos tensores

El procedimiento cosmético fue realizado por el maquillista profesional Alfonso Waithsman, quien hizo la demostración de esta herramienta para levantar temporalmente las zonas faciales con una duración recomendada de hasta ocho horas.

En ese sentido, el maquillista trabajó en las zonas del centro y la parte inferior del rostro de Shanik, logrando un levantamiento en los párpados, el cuello y la línea de la mandíbula.

Asimismo, explicó que para utilizar los hilos, es necesaria una limpieza previa en la piel y elegir tonos de adhesivo similares al color del cutis. También contó que los hilos se sujetan directamente a la piel y cabello de la persona.

En redes sociales, rápidamente el público destacó que el tratamiento sí le causó algo de dolor a la famosa, además que llegó un punto en que aseguran que le costó trabajo hablar durante la demostración.

Estas son algunas de las reacciones de los Internautas en redes sociales:

“La van a dejar muda de tanto estiramientos”.

“La parte que dice, un poquito menos jajaja”.

“Pobree sí le dolió”.

“Un poquito menos (me está cerrando la traquea)”.

“Y la boca tiesa que no puede ni hablar”.

“Ella siempre hermosa”.

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