Shanik Berman tiene aparatoso accidente durante su viaje en Europa: ‘Me abrí la cabeza’ | VIDEO

Shanik Berman compartió que tuvo un fuerte accidente mientras se encontraba de vacaciones en Europa. La noticia sobre la ex integrante de La Casa de los Famosos México 2 desató preocupación en redes sociales.

A pesar de la gravedad de la situación, fue la misma Shanik Berman quien contó lo que le sucedió, lo que dejó ver que ahora se encuentra estable a pesar del accidente en el que asegura que “se abrió la cabeza” y tuvo que ser trasladada en ambulancia.

Shanik Berman ı Foto: Especial

¿Qué le pasó a Shanik Berman?

En su cuenta oficial de Instagram, la periodista de espectáculos compartió un video en el que explica qué fue lo que le sucedió. Explica que se encontraba en el Puente de Carlos en Praga junto con su familia y contemplaban la vista.

“Empecé a bajar las escalera y me caí por dentro de las escaleras de todo el puente”, narra, “me bajaron los paramédicos y acabé en una ambulancia”, completa mientras enseña las imágenes de ella siendo trasladada.

Además, en la descripción del video detalla: "Me caí de las escaleras de la torre del Puente de Carlos en Praga y me abrí la cabeza y me esguince el pie, con lo cual acabé en ambulancia y ahora pienso menos y cojeo feo“, decía su mensaje.

De este modo, la comunicadora dejó ver su sentido del humor, al bromear sobre sus lesiones, lo que lleva a pensar que se encuentra mejor de salud después de su accidente,

Usuarios en redes sociales reaccionaron al accidente con humor y deseando que Shanik Berman tenga una pronta recuperación después de caerse de unas escaleras durante su viaje a Europa. Te dejamos algunos de los comentarios: