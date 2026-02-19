La FOTO de Shanik Berman desnuda que le tomó el fotógrafo Uriel Santana para exposición

La periodista Shanik Berman sorprendió al posar desnuda a sus 67 años de edad, lo que causó revuelo en las redes sociales para todos los usuarios de Internet.

Shanik Berman colaboró con el fotógrafo mexicano Uriel Santana, quien es conocido por sus sesiones de fotos de mujeres desnudas de gran trayectoria, la periodista no ha sido la única que ha posado para la lente del fotógrafo, también Erika Buenfil de ha dejado ver completamente desnuda.

La foto desnuda de Shanik Berman

La foto de Shanik Berman desnuda se presentó en una exposición en Guadalajara junto a otras fotografías de famosas desnudas.

Se trata de una foto en blanco y negro en la que Shanik Berman posa de frente recargada en su pierna izquierda con las manos cruzadas sobre la pierna.

La foto de Shanik Berman ı Foto: Uriel Santana

En esa posición, Shanik no muestra zonas íntimas, sus pechos son cubiertos con su cabello.

Shanik le preguntó al fotógrafo Uriel Santana qué significaba para él haber tomado esa imagen a lo que el artista de la lente dijo:

"Para mí es un acto de confianza, de entusiasmo de este tipo de fotografías por creer en mi trabajo para mi simboliza todo lo que hay en esta exposición": Uriel Santana.

Por su parte Shanik compartió la publicación de su foto en sus redes sociales acompañada de una frase en la que dice que más que el cuerpo, le retrataron el alma.

“Si te vas a desnudar, hazlo para la cámara del mejor fotógrafo mexicano @urielsantanafoto que retrata más que el cuerpo, tu alma”, señaló la periodista y conductora de espectáculos.

Shanik Berman recientemente estuvo en polémica porque se fue de viaje a Argentina y se hospedó en la misma habitación en la que murió el cantante de One Direction, Liam Payne, lo que más llamó la atención es que la conductora de televisión hizo un veo de tour por el cuarto e hizo una toma desde el balcón desde que cayó el cantante de pop.

Por este video la periodista recibió cientos de críticas por su falta de sensibilidad por el tema, aunque ella dijo que obtuvo la habitación por casualidad, pero nadie le cree, pues los usuarios consideran que lo hizo a propósito.