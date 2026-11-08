Alcalde de Río Bravo afirma que logró escapar de sus secuestradores: ‘corrimos una hora sin parar’

El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, informó que logró escapar del lugar donde permanecía privado de su libertad durante la madrugada de este domingo, tras aprovechar un descuido de sus captores y correr alrededor de una hora hasta ponerse a salvo.

Entrevistado al exterior de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, donde permaneció bajo resguardo tras ser localizado, el edil ofreció algunos detalles sobre el presunto secuestro, ocurrido en los límites de San Luis Potosí y Zacatecas.

Explicó que se encontraba con otro hombre, con quien consiguió escapar de un potrero. “... de repente se salieron de ahí, brincamos la cerca y corrimos una hora sin parar y luego deambulamos toda la noche 80 kilómetros hasta llegar acá”, relató a medios de comunicación.

Almaraz Maldonado dijo sentiste “bien” y afirmó que se encontraba en buenas condiciones físicas pese a lo que consideró una “mala experiencia”.

“Me siento bien, después de una mala experiencia estamos bien. No, no, golpes, lesiones, nada de eso, pero sustos terribles, sí”, expresó.

Alcalde fue rescatado en filtro de policía de Coahuila

De acuerdo con el gobierno de Coahuila, el edil fue localizado en un filtro de la Policía Estatal instalado en los límites con Zacatecas, donde quedó bajo resguardo de las autoridades y posteriormente recibió atención médica, alimentación e hidratación, además de acompañamiento para facilitar su regreso a Tamaulipas.

Ante la desaparición del presidente municipal, las autoridades de Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas desplegaron acciones de búsqueda en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina.

Previamente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la localización de Miguel Ángel Almaraz Maldonado gracias al “intercambio de información y la coordinación operativa con las autoridades de las cuatro entidades”.

El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien se encontraba desaparecido, fue localizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México @GabSeguridadMX en coordinación con autoridades de los gobiernos de Zacatecas, Coahuila, San Luis… pic.twitter.com/vRrR0434Lm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 8, 2026

Alcalde de Río Bravo se encuentra a salvo en su domicilio

Minutos antes de las 21:00 horas, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que el presidente municipal se encontraba a salvo, con su familia, en su domicilio en el municipio de Río Bravo.

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que implementó un dispositivo de seguridad para el traslado de Almaraz Maldonado.

Villarreal Anaya advirtió que la privación de la libertad del edil “no quedará impune”, y que las autoridades llegarán “hasta las últimas consecuencias” para ubicar y detener a quienes posibles responsables.

“Mantendremos una estrecha coordinación con las autoridades de seguridad para que ningún responsable quede fuera del alcance de la justicia, sin importar dónde se encuentre”, sostuvo.

Me alegra informarles que Miguel Ángel Almaraz Maldonado, presidente municipal de Río Bravo, ya se encuentra a salvo en su hogar, en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, junto a su familia y seres queridos.



Este hecho no quedará impune. Llegaremos hasta las últimas… — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) November 9, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr