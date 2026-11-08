Gobiernos de la Transformación reconocen la salud como derecho humano: Américo Villarreal

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa 'Diálogos con Américo', el de noviembre de 2026.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, subrayó que, con visión humanista, los gobiernos de la Transformación han elevado la protección de la salud a la categoría de derecho humano y que, para garantizar su ejercicio a toda la población, se trabaja en la reorganización de los servicios médicos, con el objetivo de avanzar hacia un sistema nacional de salud universal, gratuito y cercano a las comunidades.

Durante el programa “Diálogos con Américo”, se refirió al tema “Un solo sistema de salud para cuidar”, en el cual destacó el impulso sin precedentes de los gobiernos de la Transformación, para que la salud de las y los mexicanos sea un derecho humano.

Explicó que la administración de Claudia Sheinbaum Pardo ha impulsado un cambio en el modelo de atención médica, para superar el esquema en el que el acceso a los servicios de salud estaba vinculado principalmente a las prestaciones laborales y a favorecer a privados a fin de avanzar hacia la cobertura universal.

“Esto pasó a ser un derecho humano, una garantía que debe de tener el Estado y que se le debe de brindar a todos sus ciudadanos”, expresó el mandatario tamaulipeco al referirse a las modificaciones realizadas en el marco del artículo cuarto constitucional.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa 'Diálogos con Américo', el de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Villarreal Anaya señaló que este proceso busca superar la fragmentación del sistema de salud y las diferencias en la calidad y oportunidad de atención entre instituciones y entidades federativas, mediante mecanismos de coordinación que permitan ofrecer servicios médicos bajo criterios comunes.

Explicó que la reorganización contempla la participación del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y las instituciones médicas de otras dependencias federales, con el propósito de que las personas puedan recibir atención sin que su derechohabiencia o los procedimientos administrativos representen obstáculos.

“El ciudadano va a poderse presentar en un hospital o en una clínica y solicitar atención y se le va a dar la atención”, señaló el gobernador de Tamaulipas.

El mandatario reconoció que la integración de los servicios representa un proceso complejo, que requiere coordinación institucional, financiamiento y seguimiento permanente, pero destacó el respaldo de la Presidenta para avanzar en este propósito pues subrayó que el tema de la salud es prioridad en el escritorio presidencial.

“Estamos en el proceso, no es un camino fácil”, reconoció y destacó las reuniones de coordinación nacional para atender las necesidades del sector y avanzar en la unificación de los servicios médicos.

Atención médica cerca de las comunidades

Villarreal Anaya explicó que otro componente de la transformación consiste en acercar los servicios de salud a los lugares donde vive la población, mediante consultorios comunitarios que permitan resolver padecimientos cotidianos y dar seguimiento médico sin necesidad de desplazarse a hospitales o unidades especializadas.

“Todos los hospitales son accesibles, pero ahora la visión es que sea acercable, que esté donde lo necesita la gente”, afirmó. Detalló que el Sistema Universal de Salud contempla más de 12 mil consultorios a nivel nacional, destinados a ofrecer atención médica, orientación preventiva, medicamentos y seguimiento de enfermedades crónicas.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa 'Diálogos con Américo', el de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Estos espacios, dijo, permitirán atender padecimientos respiratorios, gastrointestinales e infecciones comunes, además de dar seguimiento a pacientes con diabetes, hipertensión, sobrepeso y colesterol elevado. También facilitarán la vigilancia del desarrollo infantil, la atención inicial del embarazo, los programas de vacunación y otras acciones de salud pública.

El gobernador destacó que esta estrategia se complementa con el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria de la entidad, donde se han concluido hospitales en Ciudad Madero y Matamoros, además del reequipamiento del Centro Oncológico, el Hospital Infantil y otras unidades médicas de atención especializada.

Prevención, medicamentos y salud materna

Durante el programa, Villarreal Anaya destacó la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno para reducir las complicaciones derivadas de enfermedades crónico-degenerativas y mejorar la calidad de vida de la población.

Advirtió sobre los riesgos asociados con la obesidad, el sedentarismo y los hábitos alimenticios inadecuados, así como la necesidad de realizar revisiones periódicas para detectar diabetes, hipertensión y distintos tipos de cáncer.

Informó que, de acuerdo con los reportes del sector salud, el abasto de medicamentos para enfermedades crónicas en el estado de Tamaulipas se encuentra alrededor del 84 por ciento, mientras que para padecimientos infecciosos y tratamientos oncológicos supera el 94 por ciento.

En materia de salud materna, destacó que Tamaulipas pasó del lugar 30 al 19 nacional en el indicador de riesgo de muerte durante el embarazo y que las unidades hospitalarias del sector salud estatal acumulan más de tres meses sin registrar fallecimientos de mujeres embarazadas, según los informes presentados al gobierno estatal.

Asimismo, hizo notar la importancia de la instalación del Consejo Estatal de Salud, el pasado viernes, pues se trata de la instancia encargada de coordinar a todas las instituciones médicas, estatales y federales, supervisar indicadores de atención, dar seguimiento a los programas de vacunación y evaluar la calidad de los servicios médicos para la población.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa 'Diálogos con Américo', el de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Reconocimiento a productores de mezcal

Villarreal Anaya destacó la celebración del Festival del Mezcal realizado este fin de semana en San Nicolás, uno de los municipios menos poblados de Tamaulipas, con alrededor de mil habitantes en su cabecera municipal.

Señaló que este encuentro representa una oportunidad para fortalecer la producción artesanal, promover la comercialización y generar nuevas actividades económicas en las comunidades rurales de la entidad.

El mandatario recordó que Tamaulipas cuenta con denominación de origen para la producción de mezcal y tequila, cuyo potencial no había sido aprovechado plenamente. Destacó que su administración trabaja para impulsar a los productores y consolidar esta actividad como una fuente de ingresos para las familias que tradicionalmente se han dedicado a la elaboración artesanal de estas bebidas.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa 'Diálogos con Américo', el de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Asimismo, reconoció los resultados obtenidos por productores de San Carlos, San Nicolás y Miquihuana en el encuentro nacional Mundo Mezcal 2026, celebrado en octubre en la Ciudad de México, donde Tamaulipas obtuvo ocho medallas de oro, plata y bronce.

Destacó especialmente al mezcal El Abuelo, de San Carlos, que consiguió una medalla de oro en su categoría y posteriormente el reconocimiento de campeón de campeones a nivel nacional.

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cehr