Azucena Cisneros entrega repavimentación de avenida Amatepec, en la colonia Almárcigo Sur

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss entregó la repavimentación de la avenida Amatepec.

El gobierno de Ecatepec repavimentó avenida Amatepec, en la colonia Almárcigo Sur, la cual estaba totalmente deteriorada por falta de mantenimiento a pesar de que comunica con otras comunidades asentadas en la Sierra de Guadalupe, como La Presa.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró la obra, en el tramo entre Tejupilco y Texcaltepec, que requirió inversión de 2 millones 653 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun), en beneficio directo de 2 mil 100 familias.

“Vamos por lo que sigue porque es mucho el rezago y el abandono que se generó por tantos años de indolencia, indiferencia, de falta de responsabilidad. Entonces no vamos a parar aquí, tenemos que estabilizar todos los servicios. Vienen los cambios de los drenajes de varios tramos. El año que entra es el año de los drenajes” Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec



Agregó: “Vamos a seguir iluminando hasta el último rincón para que vivan distinto, vamos a seguir recuperando espacios (…). Ya me comprometí con la Ciudad de Los Niños en la Quinta Zona, pero vamos a ver en qué momento también hacemos por acá”.

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La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss entregó la repavimentación de la avenida Amatepec. ı Foto: Cortesía

María Alejandra Ramírez Olvera, habitante de Almárcigo Sur, reconoció que “es un beneficio para todos los que vivimos en el cerro y nos ha beneficiado en muchos aspectos porque suben todos los servicios y más que nada que ha subido el servicio de la basura en la noche. Estaba muy fea la calle”.

Quique Figueroa Ramírez, habitante de la avenida, relató que tiene 10 años de vivir en Almárcigo Sur y la calle estaba fracturada, desde Tejupilco hasta la zona de arriba, por lo que era necesaria su rehabilitación.

Dijo que con la pavimentación habrá “más libertad para caminar porque luego había accidentes de tropezarse, de caerse, de lastimarse. Yo me fracturé una rodilla por lo mismo y ahora se camina con más confianza, es más seguro para las personas con discapacidad”.

Agregó: “Agradecerle [a Cisneros Coss] por su labor que está haciendo para Ecatepec, para las colonias Tulpetlac, La Presa, Ampliación, Almárcigo Norte, Almárcigo Sur”.

Carlos Ramirez Brassetti, director de Obras Públicas municipal, detalló que Amatepec forma parte de un circuito en esta comunidad para comunicar con las partes altas, por lo que está en proceso la repavimentación de las calles Temascaltepec e Ixtapan del Oro.

Explicó que el tramo rehabilitado de avenida Amatepec es una obra integral, con redes de agua y drenaje, en la que participaron los colonos.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss entregó la repavimentación de la avenida Amatepec. ı Foto: Cortesía

En otro asunto, Cisneros Coss recorrió las calles Tepanecas y Otomíes del fraccionamiento Ciudad Azteca Primera Sección, las cuales serán repavimentadas, junto con Zapotecas, y sustituidas más redes de agua y drenaje, vialidades que están severamente afectadas y en algunos tramos las aguas negras inundan la calle.

Igualmente la presidenta municipal supervisó la jornada de limpieza realizada en avenida Río de Los Remedios, colonia La Glorieta, además de recorrer comunidades aledañas como Nicolás Bravo, Granjas Independencia, unidad habitacional ASA Sagitario y Franja Valle de Guadalupe, donde se comprometió con vecinos a realizar obras prioritarias, entre ellas la rehabilitación del drenaje, mayor iluminación y mejorar el suministro de agua.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss recorrió el fraccionamiento Ciudad Azteca Primera Sección. ı Foto: Cortesía

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cehr