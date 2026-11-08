¿Quién es Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo secuestrado en Zacatecas que ya fue localizado?

El alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, había sido reportado como posible víctima de secuestro en Zacatecas, por lo que las autoridades comenzaron un operativo de búsqueda que los llevó a su localización.

Este 8 de noviembre la Fiscalía General de Tamaulipas informó que mantenía acciones de coordinación con autoridades de San Luis Potosí y Zacatecas para la búsqueda del alcalde de Río Bravo y sus acompañantes por una probable privación ilegal de su libertad.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, informó que se le estaba dando seguimiento puntual al posible secuestro de Almaraz Maldonado: “Estamos atentos a la situación de su familia y mantenemos comunicación permanente con las autoridades para conocer los avances” precisó.

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Tamaulipecas y tamaulipecos:



Quiero informarles que estamos dando seguimiento puntual a la situación de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, presidente municipal de Río Bravo.



La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas trabaja de manera coordinada con la Fiscalía… — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) November 8, 2026

El Gabinete de Seguridad informó que el presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, y sus acompañantes fueron localizados después de las acciones de búsqueda e investigación.

Precisaron que “mantienen coordinación con las autoridades de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas para esclarecer los hechos y continuar con las investigaciones correspondientes”.

Como resultado de las acciones de búsqueda e investigación, el Gabinete de Seguridad informa que, ya fue ubicado el presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y sus acompañantes.



Las instituciones federales mantienen coordinación con las… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 8, 2026

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, compartió una fotografía de Almaraz Maldonado, y agradeció el trabajo en conjunto de las autoridades federales y estatales que colaboraron en la búsqueda y localización del presidente municipal.

Localizan a Miguel Ángel Almaraz Maldonado ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Miguel Ángel Almaraz Maldonado?

Miguel Angel Almaraz Maldonado es el alctual presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, y durante su carrera política ha formado parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN).

El presidente municipal cuenta con una licenciatura en Derecho y una licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad Mexicoamericana del Norte, en Reynosa, Tamaulipas (UMAN).

Almaraz Maldonado se ha visto envuelto en diversos casos controversiales durante su actual cargo, pues ha sido señalado por consumir bebidas alcoholical es en Palacio Municial, y se ha pedido una revisión sobre el manejo de recursos públicos.

Miguel Ángel Almaraz Maldonado detenido ı Foto: Especial

Adicionalmente, el 31 de marzo del 2009 fue detenido por elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal Preventiva por el delito robo y contrabando de combustible.

Permaneció seis años bajo reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social de Tepic, Nayarit, mientras se realizaba la investigación y el proceso penal correspondiente, antes de retomar su carrera política como persona independiente, y posteriormente como integrante del PAN.

Previo a su posible privación de la libertad, se presume que Almaraz Maldonado se encontraba cerca de San Tiburcio–Vanegas, Zacatecas, y posteriormente fue localizado rumbo a la cabecera municipal de Cedral, San Luis Potosí, de acuerdo con medios locales.

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