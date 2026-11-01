Américo Villarreal llama a jóvenes a defender la soberanía y los principios democráticos

Ante los desafíos que enfrenta México en el contexto internacional, el gobernador Américo Villarreal Anaya llamó a las nuevas generaciones a mantener la defensa de la soberanía nacional, la independencia, la libertad y los principios democráticos, siguiendo el legado de los héroes que contribuyeron a la construcción del país.

Durante una emisión especial del programa “Diálogos con Américo”, dedicada al Día de Muertos y a la memoria de personajes ilustres de Tamaulipas, el mandatario sostuvo que las luchas históricas por la defensa del territorio y las instituciones nacionales mantienen su vigencia y representan una responsabilidad para la juventud.

“Sigamos luchando por nuestra soberanía, por nuestra independencia, por nuestra libertad y mantener nuestros principios democráticos, porque ya vemos cómo está el mundo”, expresó al reflexionar sobre los compromisos que corresponden a las nuevas generaciones ante el legado de las mujeres y hombres que forjaron la nación.

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El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa "Diálogos con Américo". ı Foto: Cortesía

Villarreal Anaya destacó que México cuenta con una historia de hombres y mujeres que dedicaron su vida, e incluso la sacrificaron, para defender la República, preservar la integridad territorial y construir las instituciones que hoy, bajo la dirección de los gobiernos de la transformación, garantizan los derechos de los mexicanos.

Al recordar al general Pedro José Méndez, militar tamaulipeco que murió a los 29 años combatiendo a las fuerzas francesas durante la intervención extranjera, señaló que su ejemplo permite comprender el compromiso de quienes defendieron la soberanía nacional en momentos decisivos.

Dijo que, aunque las circunstancias históricas son diferentes, los jóvenes de hoy cuentan con herramientas científicas, tecnológicas y educativas que deben aprovechar para contribuir al desarrollo nacional, sin perder de vista sus raíces. Vinculó la defensa de los principios democráticos con la construcción de una sociedad más justa:

“Que no se quede nadie atrás, que no se quede nadie afuera”, expresó durante la emisión, transmitida a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas al referirse a la necesidad de mantener una visión progresista de justicia social para el país.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa "Diálogos con Américo". ı Foto: Cortesía

El mandatario también retomó el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a mantenerse jóvenes de corazón y aseguró que existe confianza en que las nuevas generaciones continuarán defendiendo los principios fundamentales de México .

Al abordar el significado de la democracia alcanzada tras una larga lucha histórica, destacó la importancia de que las decisiones nacionales respondan a la voluntad de las mayorías y se traduzcan en mejores condiciones de vida.

Tamaulipecas y tamaulipecos ilustres

Durante el programa, con motivo de la celebración del Día de Muertos, el gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que ésta es una tradición arraigada en nuestros pueblos y en la cultura del país, para remembrar la memoria de los fieles difuntos y tenerlos siempre presentes y agradecidos por todo lo que nos legaron.

Hizo un repaso de la contribución histórica de algunos de los caudillos y personajes más importantes de Tamaulipas y el legado con el que contribuyeron en su momento para forjar la grandeza del estado y del país.

De manera especial se refirió a Alberto Carrera Torres, un maestro rural, originario de Bustamante, que escribió una de las primeras leyes agrarias en el país, así como al ingeniero Marte R. Gómez, un tamaulipeco visionario, que trabajó en el gabinete de dos administraciones federales en las secretarías de Educación y de Hacienda y que contribuyó a que se terminaran obras emblemáticas hoy, como son el Palacio de Bellas Artes y el Monumento a la Revolución.

De las mujeres ilustres, recordó el legado histórico de dos distinguidas tamaulipecas: Amalia González Caballero y la maestra Estefanía Castañeda, mujeres que destacaron en épocas también nada favorables para ellas, pero que, con su conocimiento, su capacidad intelectual y las oportunidades que tuvieron en lo personal, lograron trascender a nivel nacional y contribuir a forjar una mejor sociedad.

Recordó que Ciudad Victoria lleva su nombre en honor del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, aunque realmente se llamaba Miguel Fernández Félix, pero cambió su nombre siendo insurgente y teniendo una gran devoción a la Virgen de Guadalupe y un compromiso con la independencia de México y por eso se hizo llamar Guadalupe Victoria.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa "Diálogos con Américo". ı Foto: Cortesía

No dejó pasar el recuerdo de sus seres más queridos y recordó cómo su padre, el ingeniero Américo Villarreal Guerra, y su tío Emilio Villarreal Guerra hicieron el esfuerzo por tener una carrera profesional y en su época recibieron siempre desde su hogar una formación que les dio esa visión de humanismo, de servicio, de destacarse en la función pública buscando dar lo mejor de sí para mejorar las condiciones de vida de los demás.

“Siempre ponderaré y mantendré en el cariño y en la memoria a mi padre y a mi madre con esa visión de ser unos humanistas, que hoy lo retomamos y lo vivimos y lo exaltamos como una política pública a la cual nos debemos de adherir por un principio de justicia social, de bienestar y oportunidades para todos”, comentó. “Aquí estamos chambeando y cumpliendo como nos enseñaron”, agregó.

Transformar el campo para recuperar su rentabilidad

En otro momento de la emisión, el gobernador abordó los desafíos que enfrenta el sector agropecuario y reconoció que el incremento de los costos de producción, la competencia internacional y los cambios económicos han reducido la rentabilidad de actividades tradicionales.

Al responder una pregunta de un productor de sorgo de San Fernando, explicó que uno de los principales retos consiste en lograr que las nuevas generaciones mantengan su interés por trabajar la tierra.

Recordó que Tamaulipas llegó a ser considerado el granero de México por su producción de sorgo, maíz y caña de azúcar, así como por la actividad pecuaria, pero advirtió que las condiciones económicas han cambiado. “Si nos quedamos haciendo lo mismo, nos va a seguir pasando lo mismo”, afirmó.

Por ello, explicó que su administración busca diversificar la producción agrícola e incorporar a los productores primarios a procesos de transformación que les permitan obtener mayores ingresos.

Entre las alternativas mencionó la elaboración de alimentos balanceados a partir del sorgo, la producción de etanol para biocombustibles, la fabricación de harina de sorgo blanco, la comercialización de mezcal y el procesamiento industrial del carbón vegetal.

La intención, subrayó, es que los productores no dependan exclusivamente de la venta de materias primas, sino que participen en las cadenas de valor agregado y obtengan una mayor rentabilidad.

cehr