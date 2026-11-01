Inauguran nuevo paso del Distribuidor Vial Kukulcán

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, durante la inauguración de la estructura elevada del Distribuidor Vial Kukulcán en Cancún.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó este 1 de noviembre, a las 06:00 horas, la apertura a la circulación de la nueva estructura elevada del Distribuidor Vial Kukulcán, en sentido del bulevar Kukulcán hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún, una obra del gobierno de México que permitirá mejorar la movilidad y fortalecer la conectividad entre la Zona Hotelera, el Puente Nichupté y el aeródromo.

Durante la apertura, Mara Lezama destacó que esta infraestructura es resultado de las gestiones realizadas ante la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien respaldó el proyecto y encomendó su ejecución a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“Lo gestionamos, usted nunca dudó, siempre nos dijo sí”, expresó la mandataria, al reconocer también el trabajo del titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina. Explicó que esta obra complementa el Puente Nichupté, iniciado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y adelantó que en las próximas semanas se prevé abrir el sentido contrario del distribuidor.

Con la entrada en operación de esta estructura, los vehículos que circulen por el bulevar Kukulcán hacia el aeropuerto podrán utilizar la nueva vialidad elevada, mientras que quienes se dirijan a Cancún Centro deberán incorporarse al Puente Nichupté.

El tránsito del aeropuerto hacia Punta Cancún se realizará por la calle posterior de Plaza Kukulcán, habilitada en un solo sentido, y la conexión del Puente Nichupté hacia el aeropuerto continuará por el bulevar Kukulcán.

Estructura elevada del Distribuidor Vial Kukulcán en Cancún, inaugurada el 1 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

El retorno ubicado junto al Hospital La Joya permanecerá cerrado al tránsito general, con acceso únicamente local, por lo que se exhorta a las y los conductores a respetar los señalamientos y circular con precaución.

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cehr