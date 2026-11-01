Pablo Lemus enfatiza importancia de trabajar por niñas y niños de Jalisco: ‘Nos definirán mañana’

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, enfatizó la importancia de dirigir un gobierno que trabaje en favor de las niñas y los niños, pues, aseguró, atenderlos en el presente “definirá el tipo de sociedad que seremos mañana”.

A través de un mensaje en redes sociales, Lemus Navarro, aseguró que las infancias de Jalisco son prioridad para su gobierno “pase lo que pase” y “aún en los días más difíciles”.

“Aún en los días más difíciles, hay una cosa que siempre tengo clara. Que pase lo que pase, trabajaré por las niñas y los niños. En mis 11 años de servicio público han sido mi guía”, expresó en su mensaje en video.

El mandatario estatal aseguró que es esta prioridad la que lo ha llevado a adoptar políticas como el acercamiento a la cultura y el deporte para niñas y niños, así como la creación de espacios recreativos en favor de su desarrollo.

Aún en los días más difíciles, tengo claro que lo más importante es trabajar por las niñas y los niños; cada decisión que tomamos tiene un propósito: dejarles un mejor Jalisco.



En mis 11 años de servicio público han sido mi guía y mi principal motor, porque lo que hagamos hoy… pic.twitter.com/bJzqB6efty — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) November 1, 2026

“Cuando una niña o niño aprende arte, cultura y cuidado del medio ambiente, habrá un adulto más responsable. Cuando los acercas al deporte, tienes adultos más saludables. Si haces espacios pensados para ellas y ellos, son espacios para todas y todos”, abundó Pablo Lemus.

En conclusión, expresó el titular del Ejecutivo estatal, su gobierno se enfoca en las infancias porque “lo que hagamos hoy para ellos definirá el tipo de sociedad que seremos mañana”.

El mensaje de Pablo Lemus fue publicado en redes sociales como parte de la próxima presentación de su Segundo Informe de Gobierno, cuya glosa se llevará a cabo del 11 al 23 de noviembre de este año.

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