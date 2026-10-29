Diálogo es la vía; la confrontación, nunca: Lemus

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum y el gobernador Pablo Lemus, ayer, en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

TRAS EL ANUNCIO de una inversión federal y estatal para mejorar la situación del agua insuficiente y contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que “el diálogo y el respeto son el camino, nunca la confrontación”.

“Siempre lo dije: a través del diálogo y nunca por medio de la confrontación es como se llega a los grandes acuerdos. Un problema de más de 40 años, nos tocó en conjunto resolverlo a la Presidenta Sheinbaum y a un servidor; éste es el gran legado que vamos a dejar en la Zona Metropolitana de Jalisco y para todo México el legado de dejar agua a las próximas generaciones y de muy buena calidad”, mencionó el mandatario.

Lemus Navarro agradeció en la conferencia de Palacio Nacional el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que desde el primer día se dio el apoyo de la mandataria federal, con absoluto respeto y con apertura.

El Tip: EL GOBIERNO de Jalisco realizará las conexiones necesarias para distribuir el suministro de agua y ampliará la capacidad de la potabilizadora número 1 de Miravalle.

“Nuestra comunicación, Presidenta, se ha basado en el diálogo respetuoso, en el diálogo abierto y en el trabajo en equipo. Así es como hemos podido sacar éste y muchos otros proyectos en beneficio de Jalisco”, aseguró.

El mandatario estatal calificó como histórico el anuncio entre los gobiernos federal y estatal con el cual se mejorará la situación del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Quienes tenemos algunos años, recordamos que desde niños hemos sufrido tandeos, mala calidad del agua y esto es un problema recurrente que, con lo que vamos a anunciar, vamos a solucionar este problema”, sostuvo.

También resaltó que las obras serán sin contraer deuda, sin privatización y sin incrementar las tarifas del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“No se va a privatizar absolutamente nada ni habrá recursos de deuda para ello. Es decir, nos complementamos de una manera muy adecuada entre el Gobierno federal y el gobierno del estado de Jalisco”, afirmó.