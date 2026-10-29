Levantan sicarios a 6 jóvenes en Culiacán

FUERZAS del orden se movilizaron el martes, ante el reporte del levantón.

Durante la noche del martes, seis jóvenes fueron privados de la libertad en el fraccionamiento Villas del Real, en el sector oriente de Culiacán, y horas más tarde fueron localizados cuatro de ellos.

Aunque hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad se había expresado al respecto, de acuerdo con informes locales de prensa, cuatro de los jóvenes aparecieron sanos y salvos.

Se trata de uno de 18 años de edad y otro de 16, mientras que de las otras dos personas se desconocen más datos.

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De los otros dos no se tiene tampoco mayor información.

Los primeros reportes indicaron que las víctimas estaban conviviendo juntas, cuando fueron interceptadas por personas armadas que viajaban en al menos cuatro vehículos.

Los agresores usaron la fuerza para subir a los jóvenes a las unidades y posteriormente se retiraron del sitio.

El Dato: EN MARZO de 2024 se documentó un plagio masivo de 66 personas, integrantes de varias familias, en múltiples zonas de Culiacán; la mayoría fue liberada o rescatada.

MÁS VIOLENCIA. El pasado martes, Sinaloa volvió a vivir una nueva jornada de violencia, con 14 personas asesinadas en Culiacán y Mazatlán.

Una cabeza humana fue colocada afuera del Palacio Municipal de Maza-tlán, Sinaloa, lo que derivó en la movilización de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

El reporte se recibió alrededor de las 6:30 horas, cuando policías municipales de guardia en el inmueble detectaron la presencia de restos humanos. Junto a la cabeza también apareció un mensaje de aparente amenaza.

La alcaldesa del puerto, Estrella Palacios Domínguez, condenó el hallazgo de restos humanos afuera del Palacio Municipal y aseguró que su gobierno no aceptará ni normalizará ningún acto de violencia o intimidación, sin importar a quién esté dirigido.

También en Mazatlán, civiles armados asesinaron a un joven identificado como Alexis “N”, de 19 años, quien recibió múltiples impactos de bala afuera de una bodega en la colonia Independencia.

En la comunidad de Barrón, un hombre fue encontrado sin vida en una parcela, con al menos un balazo en el pecho, y dos trabajadores de un taller mecánico de la avenida Santa Marta, en Real del Valle, fueron asesinados a balazos cuando civiles armados llegaron y dispararon en al menos 17 ocasiones con armas largas.

También en Mazatlán, por la tarde una mujer fue asesinada a balazos cuando sujetos armados llegaron y abrieron fuego en al menos cuatro ocasiones con arma corta. De acuerdo con testimonios de vecinos, la víctima tenía alrededor de 35 años.

Horas después, un hombre fue perseguido y asesinado a balazos frente a la Casa Hogar, en la colonia Juárez, en el cruce de las calles 13 de Abril y Jorge Negrete. Una mujer que estaba cerca resultó herida en un hombro por un impacto de bala, como víctima colateral.

58 Jóvenes desaparecidos en Culiacán en lo que va del año

PLAZA CALIENTE. Mientras tanto, en Culiacán fue localizado un cuerpo sin vida envuelto en una cobija en un baldío de Tierra Blanca.

Junto al río Culiacán, entre matorrales, un camino de terracería y tierras de cultivo, también se encontró el cuerpo de una persona decapitada.

Un hombre más fue asesinado a balazos frente a una primaria en la colonia Infonavit Barrancos. Además, en un parque de la misma zona mataron a balazos a un joven.

En otro hecho, asesinaron a balazos a un ciclista frente a la Feria Ganadera de Culiacán.