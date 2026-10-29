Cuautla: Balean combi frente a escuela

EL VEHÍCULO de la ruta 9 quedó volcado sobre su costado derecho.

UN CHOFER y un estudiante resultaron heridos ayer, luego de un ataque armado contra una combi de transporte público de pasajeros que circulaba frente al Instituto Tecnológico de Cuautla, Morelos.

Los primeros reportes señalaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta iniciaron una persecución contra el conductor del transporte hasta alcanzarlo en el libramiento Santa Bárbara-Izúcar de Matamoros, a la altura del Instituto Tecnológico de Cuautla, donde accionaron sus armas.

El hecho provocó que la combi se volcara sobre su costado derecho en la carretera, luego de que el chofer perdiera el control del vehículo y se impactara contra una camioneta.

El conductor resultó gravemente herido tras el impacto de los disparos de arma de fuego, mientras que el estudiante se reportó estable.

Debido al ataque, las unidades de la ruta 9 suspendieron su servicio, al señalar que no existen garantías de seguridad tanto para los choferes como para los usuarios de las unidades.

De igual manera, el Tecnológico de Cuautla suspendió las clases presenciales e informó que las actividades serían en línea, ante los hechos registrados.

El fiscal estatal Fernando Blumenkron señaló que la Fiscalía Regional Oriente agotará todas las líneas de investigación de este caso.

Agregó que no había registro de ninguna denuncia por parte de la ruta 9, pero sí han existido de otras rutas.