Grecia Quiroz exige que investigación por homicidio de Carlos Manzo no se detenga por ‘protegidos’

Grecia Quiroz dio un discurso en el punto culmen de marcha en Uruapan para exigir justicia por Carlos Manzo.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, encabezó una marcha en el municipio para exigir justicia por el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido un día como hoy pero de 2025, desde donde dio un discurso en el cual exigió justicia y que “se investigue a todos”, sin “detenerse” por alcanzar a “protegidos”.

En el punto culmen de la manifestación que este domingo tomó las calles del municipio michoacano, Quiroz García subió a un templete desde donde reiteró su exigencia por una justicia plena por el homicidio de su expareja, la cual, dijo, no debe ser “a medias”.

“Pedimos justicia para Carlos Manzo, no una justicia a medias, no una justicia de discursos, no una justicia que confronte con presentar detenidos mientras existan preguntas aún sin responder”, exigió Grecia Quiroz.

En este sentido, exigió una investigación que llegue a la verdad plena y no se limite por alcanzar a personajes con influencia política o económica, si bien no apuntó directamente a nadie.

“Pido una investigación exhaustiva, independiente, transparente y sin límites impuestos por intereses políticos o personales, que se investigue a todos, absolutamente todo, y que si las pruebas conducen a personas con poder político, económico o de cualquier otra naturaleza, la investigación no se detenga”, abundó Quiroz García.

"Grecia Quiroz":

Porque encabezó la marcha para exigir paz y justicia en Uruapan en el aniversario luctuoso de Carlos Manzo pic.twitter.com/QXbDE0k9o5 https://t.co/yt8FctdtyF — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 1, 2026

La viuda de Carlos Manzo aseguró que, aunque se presenten detenidos y se abran carpetas de investigación, habrá una deuda con la familia del asesinado mientras queden responsabilidades sin investigar.

“Una carpeta de investigación no significa por sí sola que una familia haya encontrado justicia, y porque mientras queden responsabilidades sin investigar, seguirá existiendo una deuda con todas estas víctimas y muchas otras que están aquí”, abundó la alcaldesa.

Grecia Quiroz pide justicia por todas las que han perdido a alguien a causa de la violencia

En otro punto de su discurso, Grecia Quiroz aseguró que su exigencia de justicia no es solo por Carlos Manzo, sino por todas las madres buscadoras, las víctimas de feminicidio y las personas que han perdido a alguien a causa de la violencia que azota al país.

🔴Desde Uruapan, Grecia Quiroz exigió que el asesinato de Carlos Manzo no quede impune y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum investigar hasta las últimas consecuencias, sin proteger intereses políticos y llevando ante la justicia a todos los responsables.



🎙️ David Galván vía… pic.twitter.com/LqH2lw7Syj — Azucena Uresti (@azucenau) November 1, 2026

“Hoy quiero alzar la voz por todas aquellas personas que muchas veces nadie las escucha, porque no tienen una representación popular, porque no son un diputado, porque no son una presidenta, y los dejan caminar en el olvido”, dijo Quiroz García.

“Hoy me dirijo a las madres buscadoras de todo México, para esas mujeres que salen de sus casas con una fotografía en sus manos, con una imagen en sus playeras, y que recorren hospitales, fosas, caminos, cerros, y que han estado dispuestas a dar su propia vida por volver a ver a sus hijos o a sus seres queridos”, concluyó la alcaldesa de Uruapan.

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