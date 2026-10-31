Uruapan alista Festival de Velas y Marcha por la Paz a un año del asesinato de Carlos Manzo

El Ayuntamiento de Uruapan, en Michoacán, alista el regreso del Festival de Velas, celebración con motivo del Día de Muertos durante la que el expresidente municipal, Carlos Manzo Rodríguez, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

Además de la velada, la presidenta municipal y viuda del exalcalde, Grecia Quiroz García, invitó a participar en la marcha pacífica “por la justicia, por la paz” programada para este 1 de noviembre.

El pasado 30 de octubre, la edil se reunió con autoridades municipales para reforzar la seguridad durante el Festival de Velas, que se lleva a cabo en el Centro Histórico de Uruapan hasta el 2 de noviembre.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública de Uruapan advirtió cierres viales por la “Marcha por la Paz”, que iniciará a las 10:00 horas en el monumento a Lázaro Cárdenas y terminará en el Centro Histórico.

Por otra parte, en la víspera de su primer aniversario luctuoso, Grecia Quiroz recordó a Carlos Manzo como un “maravilloso hombre y padre”, un “hombre de valores y convicciones” y un “incómodo para los políticos tradicionales y acartonados”.

En un mensaje en su cuenta de Facebook, reconoció la ausencia de su esposo, aunque aseguró que el nombre de Carlos Manzo “quedará grabado por siempre en la historia de México”.

“Me has hecho tanta falta, nuestra casa jamás volvió a ser la misma desde el 1 de noviembre del 2025″, lamentó. “He aprendido muchas cosas, pero no sé si un día aprenda a vivir sin ti, le he preguntado a Dios porque tú, porque a ti, si tú solo querías un México lleno de paz para nuestros hijos y para miles de familias”, objetó.

En la antesala al Día de los Fieles Difuntos, Grecia Quiroz afirmó que se mantendrá firme en Uruapan, “sin rajarnos y ni un paso atrás”.

“Nos vemos en la otra vida donde ya nadie podrá separarnos y donde podré abrazarte toda una eternidad. Descansa siempre en paz cariño”, expresó

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Raz ó n.

cehr