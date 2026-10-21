‘Que nunca más el precio de servir al pueblo sea la vida’: Grecia Quiroz

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, encabezó la entrega póstuma de la Presea Mártires de Uruapan al político y activista Carlos Alberto Manzo Rodríguez. La condecoración, máxima distinción otorgada por el Ayuntamiento, fue recibida por la señora Diana Rodríguez, madre del condecorado, en un acto dominado por la exigencia colectiva de paz y esclarecimiento de los hechos.

Durante la ceremonia, la munícipe demandó a las autoridades estatales y federales el esclarecimiento inmediato del crimen. Exigió investigaciones rigurosas que lleguen hasta las últimas consecuencias, sin importar la posición política, el poder o el nombre de las personas presuntamente involucradas en este homicidio.

“Hoy, desde Uruapan, exijo justicia para Carlos Manzo. Justicia verdadera, completa y sin excepciones. Que se conozca toda la verdad y que toda persona responsable sea sancionada conforme a la ley, sin importar su influencia”, afirmó la presidenta municipal ante los asistentes.

Uruapan entrega Presea Mártires a Carlos Manzo y pide justicia ı Foto: Especial

Quiroz puntualizó que el reclamo no proviene de un deseo de venganza, sino de la urgencia de contar con instituciones de procuración de justicia independientes y capaces. Subrayó que una impartición de justicia supeditada a conveniencias políticas deja de ser legítima y vulnera el Estado de derecho en la región.

Asimismo, la edil amplió su pronunciamiento hacia otros sectores vulnerados por la delincuencia en Michoacán. Hizo un llamado público para visibilizar a las víctimas de extorsiones, cobro de piso y a los familiares de personas desaparecidas que continúan la búsqueda de sus seres queridos en la entidad.

“Mi voz no se levanta solamente por Carlos. Pido justicia para las madres buscadoras que recorren caminos con la esperanza de encontrar a sus hijos, y para las familias que viven sin respuestas frente a la violencia”, sostuvo la gobernante local.

Uruapan entrega Presea Mártires a Carlos Manzo y pide justicia ı Foto: Especial

Al dirigirse a Diana Rodríguez, la alcaldesa reconoció que ninguna medalla ni ceremonia formal sustituye la ausencia física de un hijo. Sin embargo, enfatizó que la entrega póstuma busca preservar su legado social para que las futuras generaciones recuerden sus causas democráticas.

La conmemoración se realizó en el marco del CLXI aniversario luctuoso de los Mártires de Uruapan, patriotas fusilados el 21 de octubre de 1865. Quiroz concluyó la jornada con una exhortación para evitar que el ejercicio del servicio público y la defensa de las convicciones ciudadanas sigan cobrando vidas en el país.

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MSL